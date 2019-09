Julio Iglesias deja 'sola' a su mujer Miranda frente a su imperio en España

La firma marbellí Androsemo S.L., cuyo nombre alude a una planta medicinal, ha hecho administradora y accionista única a Miranda Rijnsburger, mujer de Julio Iglesias y madre de cinco de sus nueve hijos, a la que dio el 'sí quiero' en 2010 en el único activo de esta sociedad: la finca Cuatro Lunas, en Ojén, Málaga. Cualquier cambio en los activos del cantante es seguido con lupa por el letrado experto en herencias Fernando Osuna, que representa a Javier Sánchez, el último hijo del artista desde que el pasado julio se dictaminó que Javier, nacido de un 'affaire' con la bailarina portuguesa Edite Santos, es hijo del cantante y, por tanto, heredará como mínimo la legítima, unos 30 millones de euros.

Para el cantante este era su segundo matrimonio, ya que se casó con Isabel Preysler el 20 de enero de 1971, con la que tuvo tres hijos: 'Chábeli' María Isabel, Julio José y Enrique Miguel. En 1978 se separaron y un año más tarde obtuvieron el divorcio. Con Miranda, ex modelo de origen holandés, Julio Iglesias tiene cinco hijos. Miguel Alejando (1997); Rodrigo (1999); las gemelas Victoria y Cristina (2001), y Guillermo (2007), el quinto hijo de la pareja y el octavo del artista. Y es Miranda la actual dueña y señora de las 200 hectáreas que Julio Iglesias adueña entre las localidades limítrofes de Marbella y Ojén, su gran posesión en España.

Su incómodo compañero mercantil

Hasta ahora Miranda era administradora solidaria junto al polémico abogado Antonio Fortuny. Tirando de hemeroteca vemos que mencionado letrado y su hijo fueron arrestados en noviembre de 2016 en el marco de la operación Variola, contra el blanqueo de capitales que giraba en torno al hijo del exalcalde de Kiev (Ucrania), Stephan Chernovetskyi. Antonio Fortuny ya fue detenido en 2009, por orden del juez Baltasar Garzón, en el marco de la operación Troika contra la mafia rusa. Entonces saltó a la prensa por tragarse una prueba literalmente en el momento de su detención y tener que intervenir los agentes porque Fortuny se ahogaba.

Miranda repite como accionista única en el consejo de administración de Bellevue S.A. Aquí hay cerca de diez hectáreas de terreno colindantes a su casa malagueña. La sociedad tiene su sede en Madrid, no da beneficios y cuenta con un activo de 4.623.283 euros. Androsemo roza los 8,2 millones que se vieron incrementados por una ampliación de capital reciente de casi 400.000 euros. La finca tiene solo en porches 400 metros y casi mil de vivienda.

Que la gran propiedad de Julio Iglesias en España no esté a su nombre es algo que no parece preocupar al letrado Fernando Osuna. "Lo primero es que el gran activo de Julio Iglesias no son sus bienes inmuebles sino los derechos de autor. Los derechos de explotación de las obras en colaboración durarán toda la vida de los coautores y setenta años desde la muerte o declaración de fallecimiento del último coautor superviviente. Los derechos de explotación de la obra colectiva durarán setenta años desde la divulgación lícita de la obra", explica Osuna.

La gallina de los huevos de oro

Y aquí unos datos para darnos una idea de los beneficios. En 1983 era el artista que más discos había vendido en más idiomas en el mundo, y en 2013 el artista latino que más discos había vendido en la historia. Es reconocido como el cantante europeo con más éxito comercial a nivel internacional hasta hoy día. Además, Iglesias es uno de los diez mayores vendedores de copias en la historia de la música, habiendo vendido más de 350 millones de sus 80 álbumes editados en todo el mundo hasta la fecha en 14 idiomas. Tiene más de 2.600 discos de oro y platino certificados. En abril de 2013 el cantante fue galardonado en Pekín como el primer y más popular artista internacional en China.

Osuna también precisa que poner todo a nombre de su mujer no le va a librar de que en el caso de una herencia su noveno hijo participe de los bienes como sus otro ocho hermanos. "Hay demasiada información pública sobre lo que es de Julio Iglesias. Cualquier juez verá aquí una simulación de negocio jurídico. Hay una figura en Derecho, la acción pauliana o revocatoria, que podríamos ejercer. Se trata de es un mecanismo de defensa de los acreedores, dentro del derecho de obligaciones, mediante el cual éstos pueden solicitar la revocación de actos realizados por el deudor en su perjuicio. Así que estamos muy tranquilos", sentencia.