¿Quién es Kaitlynn Carter? La mujer que está detrás del divorcio de Miley Cyrus

El nombre de Kaitlynn Carter está en la prensa de todo el mundo desde este domingo, si bien antes era una total desconocida a nivel internacional, a pesar de ser una celebridad en su país, Estados Unidos. Pero desde este fin de semana es ya una 'celebrity' mundial, pues ha sido pillada besándose con la cantante y actriz Miley Cyrus, unas imágenes que han desembocado en el comunicado de divorcio de ésta y Liam Hemsworth.

El domingo nos levantamos con el anuncio de la ya expareja, informando del divorcio tan solo nueve meses después de su romántica boda en Tennessee, tierra natal de Miley. Nada hacía sospechar este abrupto final tan pronto cuando en esa boda celebrada el 10 de diciembre parecían totalmente enamorados y así les hemos visto a lo largo de este tiempo en alfombras rojas, eventos y en sus redes sociales. Pero las imágenes que salieron a la luz el sábado explican en buena parte esa decisión y que hay alguien que ahora ocupa, al menos, los pensamientos de Cyrus.

Se trata de Kaitlynn Carter, con la que está pasando unas vacaciones en Italia a todo lujo en las que han dado rienda suelta a la pasión y han sido fotografiadas tomando el sol en unas hamacas besándose apasionadamente. Unas imágenes que han dado la vuelta al mundo y han situado a Carter en el mayor pico de popularidad de su vida. Si bien, como decíamos, en Estados Unidos ya era bien conocida.

Miley Cyrus and Liam Hemsworth 'SPLIT' https://t.co/7qo6xxblWK — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 11, 2019

Porque precisamente, esta joven de 30 años ha estado emparentada hasta hace nada con la familia Kardashian, más en concreto con la rama Jenner. Kaitlynn estaba casada con Brody Jenner, hermano de Kendall y Kylie por parte de padre -ahora Caitlyn Jenner-. Curiosamente, esta pareja también anunció su divorcio hace unos días, antes de que se tomaran las fotos, eso sí.

Kaitlynn ha llegado a aparecer con su ex en la famosa serie 'Keeping up with the Kardashians' e incluso rodó su propio 'reality' con Brody, llamado 'The Hills', si bien éste suspendió su emisión la semana pasada cuando se anunció el divorcio.

De este modo, y gracias a que el apellido Kardashian vuelve oro todo lo que toca, Carter ha logrado ser un personaje muy popular en redes sociales, con 820.000 seguidores en Instagram, donde ejerce de influencer. Bien es cierto que el 'affaire' con Miley le ha disparado los 'followers', pues antes de que salieran las fotos tenía unos 600.000 seguidores. De este modo, en los últimos meses ha estado trabajando haciendo publicidad a diferentes marcas en su cuenta, como Dolce&Gabbana, Rails, la firma de cosméticos Tarte -que apasiona a las instagramers- , o Tresemme, marca para el cabello. Incluso prepara el lanzamiento de la suya propia de belleza.

En cuanto al vínculo con Cyrus, no se sabe de momento ni desde cuándo se conocen ni cómo ha surgido su 'amistad', pero actualmente son inseparables y están viviendo un viaje de ensueño ajenas a todo lo que se está publicando acerca de su relación y de sus exparejas. Porque al igual que Liam, Brody es un personaje conocido -aunque menos- y mucho también se está publicando sobre él en la prensa americana.

Por su parte, Kaitlynn disfruta de estos días en Italia con Miley entre salidas en barco, excursiones en helicóptero, parajes de ensueño y comida deliciosa. Y todo ello, por supuesto, colgado en Instagram, donde ahora mismo esta mujer, que hace nada era prácticamente anónima, es la más buscada.