Kaley Cuoco tendrá serie propia: la actriz protagonizará 'The Flight Attendant'

La actriz estadounidense Kaley Cuoco, conocida por la exitosa sitcom friki 'The Big Bang Theory', protagonizará la serie de intriga 'The Flight Attendant' ('La Azafata de vuelo' o 'La Azafata') como parte de un acuerdo que ha firmado con Warner Bros. Television. "Me encanta que Warner Bros. sea como mi segunda casa y no podría estar más emocionada de continuar esta relación increíblemente colaborativa y gratificante", dijo hoy la actriz en un comunicado divulgado por medios estadounidenses.

Basada en la novela homónima de Chris Bohjalian, 'The Flight Attendant' se centrará en una azafata de vuelo alcohólica que, tras una borrachera, se despierta un día junto a un cadáver sin recordar nada de lo sucedido. Cuoco protagonizará esta serie en la que también trabajará como productora ejecutiva junto a Greg Berlanti y que se emitirá en el nuevos 'streaming' que prepara WarnerMedia.

Warner Bros. Television fue la compañía que produjo 'The Big Bang Theory', serie que emitió CBS y que se despidió en mayo tras doce años de tremendo éxito entre el público de todo el mundo. Esta comedia, que giraba en torno a un grupo de científicos con una inteligencia asombrosa y con un completo y torpe desconocimiento sobre cómo funcionaba el mundo, comenzó su andadura con Cuoco como única mujer rodeada de un grupo de cerebritos.

Además de Cuoco, 'The Big Bang Theory' lanzó las carreras de otros intérpretes como Johnny Galecki, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Melissa Rauch, Mayim Bialik y, especialmente, Jim Parsons, quien por su alabado papel como el singular y excéntrico Sheldon Cooper ganó un Globo de Oro y cuatro Emmy al mejor actor de una serie cómica.

"Este es el mejor reparto del mundo. Me siento muy honrada de estar aquí y de haber sido parte de esta experiencia", aseguró Cuoco en mayo cuando, junto a sus colegas de 'The Big Bang Theory', inmortalizó sus huellas y firma en cemento frente al icónico Teatro Chino de Los Ángeles, Estados Unidos, que está situado en el Paseo de la Fama de Hollywood.