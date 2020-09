El intento de Karelys por limpiar su imagen tras el escándalo con Cayetano.

Lleva un tiempo que le atormenta y le perturba que todo el mundo piense que ella es la mala de la película. Por esto Karelys Rodríguez ayer dio un paso más en su intento de limpiar su imagen, enturbiada desde que se hicieran públicas una fotografías de ella con Cayetano Rivera en Londres.

Ayer asistimos a la tercera versión que la canaria ofreció del tema, la primera en televisión. Fue en le programa 'Viva la vida' que vuelve a conducir Emma García tras unas prolongadas y merecidas vacaciones en las que Toñi Moreno ha sido la encargada de sustituirla presentado el espacio que emite Telecinco los fines de semana.

'La relación especial', que ha así la ha calificado Karelys, que mantenía con Cayetano Rivera, fue intermitente durante seis años, se conocieron hace ya ocho por amigos en común. La abogada canaria insistió en que no tenía que dar explicaciones a nadie porque era una mujer libre y enamorada. Y añadió que no sabía cómo salir de donde se había metido hasta que vio que esta 'relación especial', a pesar de sus ilusiones, no le llevaba a ninguna parte.

Momento en el que se produjo la publicación de las fotos en la revista 'Semana' y el torero cortó todo contacto con ella. Aun así, Karelys reveló que durante el confinamiento recibió algunas llamadas perdidas de Cayetano, quien ya le había felicitado el año a finales de 2019. Jamás ha pensado en ponerse en contacto con Eva González, la tercera en esta historia y la verdadera perjudicada, para contarle lo que estaba pasando.

Con esta intervención televisiva, en la que muchas preguntas quedaron sin respuesta por miedo a represalias legales, Karelys ha conseguido un puesto en televisión en calidad de colaboradora como experta en leyes y ha adoptado el estatus de estrella muy ocupada e inseparable de su teléfono móvil. Si consiguió limpiar su imagen, que era su principal intención, aun está por ver.