Kiko Matamoros explota contra Mila en ‘Sábado Deluxe’: "Juro que me voy".

Canales Rivera ha sido uno de los protagonistas de la semana en Telecinco. Por ello, este sábado, el programa invitaba al plató a Cynthia Martínez, la mujer con la que afirman que el extorero ha sido infiel a su pareja. Esta presunta infidelidad ha sido destapada por Antonio David Flores, que ha sido muy criticado por sus compañeros de ‘Sálvame’ por ‘vender’ a su amigo. Incluso la dirección del programa publicaba los audios en los que Antonio David intentaba vender la noticia a los directores de ‘Sálvame’.

Jorge Javier Vázquez daba la bienvenida a Cynthia, quien aseguraba estar dispuesta a desvelar "todas las pruebas" que confirmarían que mantuvo varios encuentros íntimos con Canales Rivera. El sobrino de Paquirri negaba los hechos e incluso, según adelantaba el presentador, intentaba parar la entrevista a su supuesta amante. Finalmente, no lo conseguía. Nada más comenzar el programa, Cynthia arremetía contra Canales Rivera: "Por justificar algo que él (Canales) ha hecho mal, intenta dejarme a mí como 'buscafamosos".

"Canales ha mentido de manera monumental", aseguraba Cynthia. Según su testimonio, tuvo relaciones con el extorero mientras éste ya tenía pareja. Incluso, afirmaba que su relación venía desde hace tiempo: "Conocí hace 10 años a Canales y la cosa no fue a más porque él estaba casado". Canales Rivera estuvo casado con María Fernández hasta 2004. Después, el andaluz ha mantenido varias relaciones y, en los últimos meses, está relacionado con una chica de la que poco se conoce. La invitada echaba por tierra los argumentos de Canales Rivera: "Estuvimos en una habitación de un hotel con Canales Rivera".

Además de sus encuentros íntimos, Cynthia desvelaba más detalles sobre una cena que habían compartido: "En la cena, hubo tonteo con Canales delante de sus amigos". Cynthia aseguraba que Canales le plantó un beso en el parking antes de coger el coche para ir al hotel. La invitada incluso contaba más detalles: "Canales y yo hicimos la cucharita". Sobre el origen de su relación, Cynthia contaba cómo comenzaron sus conversaciones: "Canales le quitó importancia a su relación y pensé que era solo un rollete".

El tema causaba tanta polémica en el plató que los colaboradores se enfrentaban entre ellos. Mila Ximénez y Kiko Matamoros protagonizaban un duro enfrentamiento por las versiones que los dos habían dado sobre la presunta infidelidad de Canales Rivera. Según Mila, su compañero había dejado caer que "Cynthia es una puta". Ante estas palabras, Kiko Matamoros entraba en cólera y negaba la afirmación de su compañero. Incluso el colaborador amenazaba con abandonar el plató si su compañera no se retractaba. "Juro que me voy", aseguraba. Y lo hacía durante unos instantes. Finalmente, decidía volver, pero la tensión no abandonaba el plató.