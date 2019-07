El peor momento de Kiko Matamoros será operado en agosto de varios tumores

Kiko Matamoros vive uno de los momentos más delicados de su vida. El colaborador de Telecinco ha confesado a la revista 'Lecturas' la grave situación por la que pasa, algo que nadie podía imaginar y que va más allá de sus problemas económicos -tiene una importante deuda con Hacienda-. Porque Matamoros será operado en breve de varios tumores.

Así lo ha desvelado a la revista este miércoles en exclusiva, acompañado de su pareja, la modelo Marta López, quien está siendo su mayor apoyo en este difícil trance. En concreto, Kiko desvela que hace un mes se despertó de madrugada en medio de un charco de sangre y al orinar no dejaba de sangrar. Así marchó rápidamente al hospital, donde le diagnosticaron una hemorragia y pudieron hacerle pruebas.

Mira también Así es el ático que Terelu Campos vende en Pozuelo de Alarcón por 1,4 millones

Así, en una ecografía de los riñones vieron que tenía la vejiga llena de sangre y coágulos, debido a los tumores que alberga en esta zona. De este modo, tendrá que ser operado de urgencia el próximo mes para extirpárselos.

Mientras tanto, Kiko ha vivido este tiempo con más hemorragias, como la que sufrió una tarde en directo en 'Sálvame'. Según ha narrado, se dio cuenta de que tenía el pantalón manchado, pero por suerte fue a tiempo y ninguno de sus compañeros se percató.

Ahora, el colaborador intenta prepararse para lo que tendrá que afrontar, aunque no lo hará solo. Sus hijas Laura y Ana, las únicas con las que tiene relación de sus cinco vástagos, conocen la situación de su padre y le apoyan en este momento. Matamoros cuenta que le costó mucho decírselo a Ana, la pequeña fruto de su matrimonio con Makoke, y que la influencer lo está pasando muy mal.

Pero si hay alguien que se ha mantenido a su lado día y noche es Marta. Su novia desde hace cinco meses está pasando este difícil momento con él y con "una gran fortaleza", lo que está sorprendiendo mucho a Kiko. La modelo, que tiene 40 años menos que su novio, no piensa separarse de él en ningún momento y como señala a 'Lecturas', va a estar a su lado "y Kiko lo sabe", aunque no deja de preocuparle que tenga que pasar por esto.

Así, la pareja se ha tomado unos días de descanso en Colombia antes de afrontar la operación para despejarse y evadirse. A pesar de que los médicos no le recomendaron viajar, Kiko no quiso cancelarlo porque era la ilusión de los dos. A partir de ahora, tendrá que enfocarse en su recuperación, empezando por dejar de fumar, algo para lo que Matamoros asegura no estar preparado.