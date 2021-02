Kiko Rivera acaba con Agustín Pantoja: "Se ha cargado la vida de mi madre".

Sube la tensión en el clan Rivera. Parece que Kiko Rivera sigue guardando mucho dolor con su tío Agustín Pantoja y de hecho, le califica como uno de los responsables de la actitud que está teniendo su madre con él. Tanto es así que el DJ ha hablado este domingo públicamente de nuevo sobre su tío y lo cierto es que no deja de sorprender la opinión que tiene de él. Toda apunta a que tiene mucha información negativa a cerca de los movimientos que éste ha realizado en su nombre para tener tan claro que no quiere volver a saber nada más de él.

"Me he sentido solo en muchos momentos. También tengo dolor porque ha mi tío y lo he considerado como mi figura paterna, pero no ha estado", le ha confesado Rivera al presentador Jorge Javier Vázquez. El artista ha aprovechado la ocasión para explicar que ya no hay vuelta atrás en el proceso legal y personal que se ha iniciado.

El artista ha insistido en que a la única persona que siempre ha querido respetar es a Doña Ana, a la que le guarda todo su cariño y evita hablar de ella: "Mi abuela es a la única a la que no le recrimino nada, pero cuando ella no esté, mi madre y mi tío se van a pirar, le van a importar bien poco hijos y nietos". De esta manera ha asegurado que cree firmemente que su madre y su tío se van a marchar del país cuando su abuela no esté.

"Mi madre ha entrado en un bucle, ahora ha dicho que mi tío Agustín le ha pedido permiso para denunciarme y que ella ha dicho que sí, me entra la risa. Por mi tío no siento nada, bueno, pena, pero también rabia, porque creo sinceramente que es uno de los que se ha cargado la vida de mi madre, es la verdad" ha confesado Kiko Rivera quien ya no quiere "saber absolutamente nada de ellos, voy a muerte, mi paciencia ya acabó".