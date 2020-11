Kiko Rivera amenaza con demandar a su madre, Isabel Pantoja: "Me ha robado"

La relación de Isabel Pantoja y su hijo, Kiko Rivera, se ha roto. Por ello, Telecinco emitía este viernes ‘Cantora: La herencia envenenada’, un programa especial en el que Jorge Javier entrevistaba al hijo de la tonadillera. "Kiko Rivera quiere saber qué ha pasado con su herencia", anunciaba el presentador al inicio del espacio. El invitado aseguraba que vive un momento “muy difícil” y que aceptaba la invitación del programa porque “hay muchas cosas que desconocía y que sé desde hace tres días”.

Kiko se mostraba desconfiado respecto a su madre, a quien acusaba de ser “ambiciosa”. “Me siento fatal, para mí es muy difícil”, comentaba al presentador, pero no se cortaba a la hora de criticar a Isabel Pantoja. Para el cantante, “es lamentable que tenga que venir aquí para enterarme de la herencia de mi padre porque mi madre no ha tenido el valor para explicarme las cosas”. Kiko se mostraba demoledor con la figura de su madre: “Me ha engañado. Me ha robado. Es muy duro”. El hijo de Paquirri aseguraba que ahora, después de 36 años, se ha enterado de la verdad sobre la herencia de su padre: “No la voy a poder perdonar, pase lo que pase. Definitivamente”.

El exconcursante de ‘GH VIP’ se mostraba dolido, pero dispuesto a contar toda la verdad sobre su madre. “La echo de menos, pero no tengo fuerzas para verla”. El rechazo de Kiko hacia su madre sebe a que “es una persona cegada por el dinero, cegada por el dinero. Tiene un problema. Le importa más el dinero que sus hijos”. Jorge Javier, atónito ante el testimonio del invitado, escuchaba cómo este afirmaba que ya no confía en su madre. Para él, Isabel Pantoja “no tiene corazón”. Calificaba el pasado como “un paripé” organizado por la artista.

El hijo de “la viuda de España” no escondía su enfado por conocer la verdad sobre su madre, una verdad que comenzó a conocer el pasado dos de agosto. “Lo que ha hecho no tiene perdón”, explicaba. Kiko confesaba que su madre no se ha preocupado de él: “Pregúntenle cómo se llama mi médico, a ver si sabe a cuántas consultas he ido. Quien sí lo sabe es mi mujer. A esa a la que dicen que mi madre critica”. El protagonista de la noche solo encontraba una respuesta a las acciones de Isabel Pantoja: “Mi madre ha antepuesto el dinero antes que todo. Yo he sido su tarjeta de crédito”.

Kiko reprocha a su madre que hasta en el aspecto profesional se ha sentido “hundido” por su madre: “Cuando llegaba a casa con algún proyecto, me lo echaba por tierra. A veces he pensado que era por envidia”. Según contaba, su madre se ha quedado sola por la ambición: “Mi padre tenía una voluntad que yo hasta hace poco desconocía. Ahora, resulta que no es así. La vida de mi madre es una gran mentira, una mentira que ella misma se cree. Mi madre no es buena persona”. Su discurso llegaba al punto álgido cuando dejaba claro que no descarta poner el caso en manos de la justicia: “Mi madre me tiene que dar explicaciones, espero que sea en su casa, pero, si no lo hace, tendré que llevarla ante un juez”.