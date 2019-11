Kim Kardashian anuncia que dejará de vestir sexy para complacer a su marido

Kim Kardashian es un icono de la feminidad y la sensualidad y ha sido la 'culpable' de que las curvas vuelvan a estar de moda y sean aceptadas socialmente, algo que ha sido clave en el movimiento 'body positive' y en la aceptación de diferentes cánones de belleza diferentes al estricto 90-60-90. Pero parece que a partir de ahora todo eso va a cambiar y la 'socialité' va a dar un cambio a su imagen.

Kim va a dejar de vestir tan sexy como lo ha venido haciendo desde que saltó a la fama para "honrar" a su marido, el rapero y ahora guía espiritual Kanye West. Según confesó en el programa de la televisión estadounidense 'The Real', va a seguir las recomendaciones de su esposo y va a vestir más tapada, pues "ya ha habido demasiado y quiero ser apropiada para mis hijos".

Todo empezó en la pasada gala MET, en la que Kim lució un vestido de Thierry Mugler extremadamente ceñido y con transparencias cuya versión inicial llevaba dos pezones, ha revelado. A West no le gustó nada ese detalle y pidió a su mujer que lo quitara, a lo que accedió a regañadientes, pero nada más, porque el rapero y ahora pastor -oficia misas musicales en Hollywood- quería modificar muchas más cosas del atuendo.

La pareja ya discutió sobre esto en el 'reality' familiar 'Keeping up with the Kardashians', en el que dijo a Kanye que entendía su faceta espiritual actial pero que ella no se encontraba en ese punto y seguiría siendo tal cual. Pero ahora parece que ha meditado sobre ello y ha preferido dar un paso más a sus 39 años para que su marido se encuentre más a gusto.

En el episodio del 'reality', Kanye confiesa que cuando era rapero le gustaba ver a las chicas escuetas de ropa y a su chica también, "pero no sabía que eso me estaba afectando a mi alma y a mi espíritu y ahora que estoy casado y soy padre...". Esto fue una noche antes del MET, y Kim se negaba a quitar los pezones, pues la idea es que pareciese que acaba de salir del agua, con todo el cuerpo 'al descubierto' y los cristales como gotas de agua. Pero finalmente cedió.

"Eres mi esposa y me afecta ver esas fotos demasiado sexys", confesó el rapero. Desde entonces, Kim ha cambiado su forma de pensar y quiere que su esposo se sienta más a gusto y confiado. Así, modificará forma de vestir y dejará de mostrar tanto. El mejor ejemplo de ello es que en su última aparición pública con él en Nueva York luce un vestido largo de cuello alto totalmente tapado.

También han cambiado muchas cosas respecto a sus hijos y han sacado las televsiones de sus cuartos, además de retirar el maquillaje que North, la mayor tenía en su habitación. Así, la empresaria y estrella de las redes sociales señaló que se ha comprometido con su marido a cambiar ahora que está a punto de cumplir los 40. Eso sí, aseguró que nada hará que deje de ser ella misma.