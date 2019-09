Ni Kate ni Meghan: esta es la verdadera heredera del estilo de belleza de Lady Di

¿Kate o Meghan? ¿Meghan o Kate? Esa es la pregunta que se hacen muchos británicos, que se ven ante la tesitura de estar en un bando u otro en la supuesta rivalidad de las dos cuñadas, esposas de los príncipes William y Harry, las dos nueras de la inolvidable Lady Di. Con un estilo muy diferente cada una, y una forma de ser todavía mucho más opuesta, todos intentan encontrar en ellas a la heredera del estilo y el carisma de la fallecida Diana. Pero el papel de sustituta ya tiene una titular muy clara.

Se llama Kitty Spencer, tiene 28 años y sin ocupar tanto espacio en los medios como Kate y Meghan ha logrado encandilar al mundo de la moda con sus estudiadas y brillantes apariciones públicas. Kitty es la hija mayor de Charles Spencer, el hermano de Lady Di, por lo que es sobrina de la princesa y prima de William y Harry. La joven acaparó la actualidad este lunes gracias a su impecable aparición el domingo en la gala benéfica de Naomi Campbell 'Fashion for Relief'.

Kitty Spencer de Dolce&Gabbana en la gala 'Fashion for Relief' / EFE

Impecablemente vestida de Dolce&Gabbana, firma con la que colabora desde hace unos años y para la que ha llegado a desfilar con otras 'royals', Kitty acaparó todas las miradas y todos los flashes, gracias a su vestido de flores y tul en color rojo y aguamarina que le sentaba como un guante. Así, eclipsó a la propia Naomi, a actores como Pierce Brosnan o a la representación española, formada por Nieves Álvarez, Blanca Padilla o Sita Abellán.

Pero Kitty ya lleva tiempo llamando la atención de los medios especializados y de los que siguen la actualidad monárquica. Porque gracias a su belleza y elegancia ha logrado hacerse con una carrera como influencer. Como decíamos, Dolce&Gabbana es una de las firmas con las que trabaja, pero sin duda su mayor logro es ser embajadora de la histórica Bulgari, una de las principales marcas de joyería del mundo. Con ella estuvo en el pasado Festival de Venecia, donde fue una de las protagonistas de la alfombra roja.

Dior, Michael Kors o los grandes almacenes Selfridges son otras de las compañías con las que trabaja esta joven de melena rubia, ojos claros y piel blanca como la nieve. Un físico que recuerda mucho al de su tía, pero con los rasgos algo más marcados y más curvas. Su estilo también rememora el de Lady Di por tener al vestido como su prenda estrella, de corte midi, falda evasé con vuelo y de diferentes colores. Además, es muy fan de los sombreros y tocados y, como buena chica Bulgari, de las joyas.

Así, la vida de Kitty se divide entre fiestas exclusivas con rostros como los españoles Jon Kortajarena, Gala González y Úrsula Corberó o la actriz Eva Green, viajes por todo el mundo y, como no, las tradiciones de la aristocracia británica, como las famosas carreras de Ascot, donde es fija año tras año.

'Desheredada' por la tradición machista británica

De este modo, la aristócrata ha logrado hacer una carrera al margen del 'establishment' británico y las rígidas reglas protocolarias que marcan la vida en Reino Unido, sobre todo para alguien de su posición social. Kitty tiene contrato con la agencia Storm Model Management desde 2015 y, además, desarrolla acciones filantrópicas como ser la embajadora de Centrepoint, una ONG que ayuda a jóvenes sin techo. Además, ha recaudado fondos para iniciativas como la Elton John AIDS Foundation, para la que ha llegado a reunir 140.000 dólares (126.000 euros).

Porque desde muy pequeña Kitty tiene claro que no será a ella a la que le toque gestionar el legado familiar. Es la primogénita de Charles Spencer, conde de Spencer, y de Victoria Lockwood, por lo que debería ser ella la heredera del título de su padre y del patrimonio familiar. Si bien, el hermano de Lady Di -que tiene otros siete hijos de otros matrimonios- ya ha dicho que será su hijo Louis quien lo heredará, con el castillo familiar de Althorp, la casa de los Spencer desde 1508.

Una decisión que se ha tildado de machista en Reino Unido y en el ámbito internacional, tras la entrevista que dio a ''The Daily Telegraph' en la que anunció que sus títulos serían para su hijo y dijo que no creía que fuera más justo que se los cediera a su hija solo por ser la mayor. Y es que al final el noble defiende lo que sucedió con él, pues él tampoco es el mayor de sus hermanos y acabó convertido en el conde de Spencer.

Pero a la vista de su éxito, a Kitty no le hace falta ningún título para brillar, ya sea en una pasarela, en una gala benéfica o en la boda de su primo Harry, donde fue una de las mejores vestidas junto a Victoria Bekcham. En Reino Unido es toda una celebridad y las mejores firmas no dudan en contar con ella, por lo que un obsoleto título nobiliario no le hace ninguna falta a la verdadera heredera de la gran Lady Di.