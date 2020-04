Kortajarena desata la polémica en redes tras quejarse del servicio de Glovo

El modelo Jon Kortajarena está siendo objeto de crítica por parte de muchos usuarios de las redes sociales tras criticar en su Instagram la gestión de una empresa de entrega de comida. El modelo expuso su malestar en su cuenta al tener que esperar dos horas a que le trajeran una tortilla.

Kortajarena adjuntó pantallazos de la conversación con el servicio de antención del cliente de la empresa. "Lo de Glovo es una vergüenza, si no podéis dar un servicio no lo deis. Pero esto es jugar con el tiempo y el dinero de la gente", recriminaba el modelo. Finalmente, Jon decide cancelar el pedido y la empresa le comunica que no hay costes de gestión. Así responde el modelo: "Solo faltaba que me cobréis una tortilla cuando he estado esperando dos horas y nunca ha llegado".

¿Se puede ser más estúpido que Jon Kortajarena? pic.twitter.com/ucU4D7TRhK — Carmen (@MARICA__rmen) April 24, 2020

Este acto, aparentemente injusto, se ha vuelto en su contra hasta el punto que el modelo ha tenido que pedir perdón públicamente en su cuenta de Twitter. Los usuarios le han recordado las condiciones laborales a las que se enfrentan los trabajadores de Glovo y Jon ha reconocido que no estaba al corriente. Además, el modelo ha utilizado su cuenta personal de Twitter para explicar el motivo del pedido: "No tenía absolutamente nada para comer, después de más de 20 h de vuelo. Era media noche y se me ocurrió utilizar este servicio como última opción", ha escrito el modelo.