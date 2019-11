La empresaria criada en un 'reality': así se hizo rica Kylie Jenner en cuatro años

Cuando tu vida empieza a ser televisada a todo el mundo con apenas 10 años tienes dos opciones: o acabar siendo un juguete roto o hacerte mayor de golpe y aprender de los que te rodean para, algún día, superarles. Esa es la vía que escogió Kylie Jenner cuando en 2007 comenzó a emitirse 'Keeping up with the Kardashians', el 'reality' que protagoniza su mediática familia y que les ha convertido a todos en estrellas mundiales. Pero ella va un paso por delante.

La joven de 22 años no solo es una de las personas más famosas de las redes sociales (con 151 millones de seguidores), también es la empresaria más joven del mundo que ha logrado convertirse en milmillonaria. Su empresa Kylie Cosmetics fue valorada el pasado año, cuando ella tenía 21 años, en la importante cifra de los 1.000 millones de dólares (algo más de 900 millones de euros), superando al mismísimo Mark Zuckerberg, que lo consiguió con Facebook a los 23 años.

Ahora, con los 22 recién cumplidos, Kylie ha dado un paso más en su carrera para ser una de las principales empresarias de Estados Unidos. Acaba de vender 'la mitad más uno' de su compañía, el 51% de las acciones, al gigante francés Coty, dueño de marcas como Calvin Klein, Adidas, Marc Jacobs o Rimmel London. Por esta operación se ha embolsado, en efectivo, 600 millones de dólares (541 millones de euros).

El conglomerado ha valorado la firma en 1.200 millones de dólares (1.080 millones de euros), lo que implica que ha incrementado el valor de Kylie Cosmetics desde la última vez. ¿Por qué un grupo de este calibre ha decidido desembolsar semejante cantidad por una empresa que se sostiene básicamente por la popularidad de su creadora? ¿Y si eso algún día cambia?

El grupo está muy seguro de que Kylie no ha hecho más que empezar y que a esta firma, que nació a partir de tres pintalabios que sacó a la venta en 2015 y se agotaron en cuestión de minutos, le queda lo mejor. Lo primordial, su salto a Europa. Aquí solo se pueden adquirir sus productos mediante su página web o vía Amazon. Coty podrá traerlos al Viejo Continente y permitir que se vendan físicamente.

En Estados Unidos, los cosméticos de Jenner se venden en las tiendas Ulta, perfumería que tiene más de 1.000 comercios en el país. Además, hace poco logró el hito de tener una máquina expendedora de Kylie Cosmetics en el aeropuerto de Las Vegas, quizá uno de los más transitados de América.

Kylie seguirá llevando las riendas

Que nadie piense que esta venta apartará a la 'socialité' del negocio, al contrario. Según la propia Kylie, que ha creado esta marca a su imagen y semejanza -al final quien lo compra busca parecer a ella cuando se maquilla-, ahora podrá centrarse en las labores de comunicación y más creativas y dejar la parte financiera a Coty. Y es que la joven y su marca son una misma cosa, pues en su Instagram mezcla imágenes de su lujosa vida con las de su maquillaje. Ahora, precisamente, acaba de lanzar la colección de Navidad y ella es la modelo de la campaña, como no podía ser de otra forma. Además, hace solo unas semanas hizo su primera incursión en el mundo del lujo con una colección cápsula de cosméticos para Balmain.

Para Coty es casi más importante este acuerdo que para ella. Según los analistas de 'Bloomberg', el grupo debía dar un giro al negocio que lo modernizara y que le hiciera crecer rápido, y el potencial de los productos de Kylie es innegable, sobre todo porque están por llegar a Europa. A la vez que realiza esta adquisición, piensa desprenderse de marcas míticas como OPI, Wella o Clairol, las cuales han quedado algo desfasadas para los consumidores.

De este modo, Coty por fin alcanza a sus competidores más fuertes, como L'Oréal o Estée Lauder, que en los últimos años le han pasado por delante al adquirir negocios nuevos y pujantes, como es el caso de Nyx o Bobby Brown y Too Faced, respectivamente.

El objetivo del grupo con Kylie Cosmetics es internacionalizarlo y aumentar su portfolio. Ahora, la marca acaba de incluir productos para el cuidado de la piel, como cremas o tónicos, todos veganos y 'cruelty free', algo que ya es casi una exigencia de los consumidores. Si bien con la estructura de Coty podrá llegar a muchos más mercados que hasta el momento.

¿Qué se puede extraer de todo este acuerdo? Pues que Kylie es una de las empresarias jóvenes más prometedoras del mundo. Al contrario de lo que muchos piensen, ha sido ella la que ha levantado este imperio, con un grupo muy pequeño de colaboradores. Su madre, Kris, es su principal consejera pero ella lleva las riendas del negocio. Sin preparación académica ni padrinos empresarios. La joven ha sabido ver el potencial de las redes sociales y hacer de ella una marca en toda regla, superando a su hermanísima Kim Kardashian, quien cuando era una niña la sacó del anonimato dándole quizá la mejor lección de su vida.