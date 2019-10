Divorcio en el clan Kardashian: Kylie Jenner rompe con su novio, Travis Scott

Kylie Jenner vive uno de sus momentos más complicados tras unos años en los que ha logrado todo lo que se ha propuesto. La milmillonaria más joven de la historia sigue triunfando en el plano laboral, después de haber firmado su primera colección con una firma de lujo, Balmain. Si bien, personalmente está en su peor racha. Porque, después de tener que perderse la presentación de su colaboración con la casa francesa por una grave enfermedad, afronta la ruptura con novio y padre de su hija Stormi, Travis Scott.

Según el portal estadounidense 'TMZ', Kylie y el rapero lo han dejado después de dos años juntos. Parece ser que desde finales de agosto, la relación se ha enfriado y, de hecho, no han vuelto a aparecer juntos en público ni en las redes sociales. La pareja habría atravesado una crisis que han estado intentando superar, pero al verse incapaces, han preferido separarse, al menos por un tiempo.

La noticia ha saltado después de que Kylie, ya recuperada de la enfermedad que le impidió viajar a París, asistiera a la boda de Justin Bieber y Hailey Baldwin sola con su bebé y su madre, Kris. Eso hizo que las especulaciones se desataran, lo que ha llevado a que se descubra la ruptura. No obstante, 'TMZ' señala que no es la primera vez que la pareja se toma un descanso, por lo que no se podría hablar de ruptura definitiva.

Ahora mismo, para ellos su prioridad es su hija, por la que van a seguir manteniendo una buena relación y, de hecho, viven muy próximos para que la niña pueda estar con los dos. Es más, querrían tener la custodia compartida de la pequeña al 50%, pues fuentes consultadas por la prensa americana aseguran que Kylie nunca separaría a su hija de su padre. Además, no quieren que haya abogados ni conflictos legales en esta decisión, pues ambos son independientes financieramente y no creen necesario dar este paso por el momento.

Kylie y Travis empezaron a salir durante el Festival de Coachella de 2017, poco tiempo después de que ella lo dejara con el rapero Tyga. A las pocas semanas, la empresaria se quedó embarazada, una noticia que sorprendió al mundo entero. Nunca se pensó que la pareja llegara muy lejos, pero en estos dos años y medio se han mostrado como una pareja sólida y feliz con su hija. Ahora, se han tomado un tiempo para reconsiderar si merece la pena seguir juntos.