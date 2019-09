La boda llena de 'celebrities' que ha llevado hasta Roma a Harry y Meghan

Meghan y Harry han vuelto a hacer las maletas. La pareja no ha parado en todo el verano y ahora se dispone a cerrarlo con un evento fuera de Reino Unido muy especial para la exactriz. Se trata de la boda de una de sus mejores amigas, la diseñadora Misha Nonoo -que ha colaborado en su primera colección de moda benéfica-, quien se casa este viernes en Roma con el magnate petrolero Mikey Hess.

El matrimonio ha dejado al pequeño Archie en casa y se marcharon el jueves a la capital italiana, esta vez en un vuelo comercial. Tras la polémica suscitada por sus numerosos viajes en jet privado este verano, ahora los duques intentan tomar medidas más acorde con lo que se espera de ellos y que supongan un ahorro al erario público británico. Porque este viaje a Roma supone su noveno vuelo en seis semanas, algo que desde luego no es gratis.

Así, los duques ya están en Roma listos para la celebración de hoy. Misha es una gran amiga de Meghan y, además, la culpable de que hoy esté casada con Harry, pues siempre ha circulado que fue ella la que les planeó su cita a ciegas en 2016 en la que surgió el amor. No obstante, prefieren guardan un perfil bajo en una boda que estará llena de 'celebrities' internacionales.

La pasada noche, los novios celebraron la fiesta preboda rodeados de los invitados que han llegado a Roma desde el otro lado del charco. Orlando Bloom, Katy Perry, Karlie Kloos y Joshua Kushner fueron los asistentes más famosos de esa fiesta, los cuales también estarán presentes en el enlace de hoy, que se celebrará en el estudio de cine más grande de Europa, el Cinecittà, donde se han rodado algunos de los mayores 'taquillazos'.

No obstante, Harry y Meghan prefirieron no aparecer por la fiesta porque su objetivo es tener un perfil bajo en una boda tan repleta de famosos, aunque no les va a resultar fácil, pues realmente son ellos los invitados más importantes. También se espera que acudan las primas de Harry, Beatriz y Eugenia, igualmente muy cercanas a Misha. Incluso se especula con la presencia de Rania de Jordania, aunque en su caso no se ha confirmado.

Misha Nonoo, de padre iraquí y madre británica, creció en Baréin y a los 11 años se mudó a Londres. Es judía al igual que su prometido, cuyo abuelo fundó la multinacional Hess Corporation que ahora dirige su padre, John. Graduado en Harvard, Mikey es uno de los mejores amigos de Joshua Kushner, de ahí su presencia en la boda. Si bien él no trabaja en la empresa familiar. Empezó en Goldman Sachs y ahora es socio de la firma KKR & Co.

Esta no es la primera boda para Misha, pues anteriormente estuvo casada con el fundador de Paddle8, Alexander Gilkes, el cual sale ahora con la tenista Maria Sharapova y quien celebró sus 40 años este verano en Andalucía con una fiesta rociera. Curiosamente, Gilkes es muy amigo de Harry, y de esa conexión podría haber nacido la primera cita entre los ahora duques de Sussex, la cual ha dado lugar a una de las parejas más famosas del mundo.