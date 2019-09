La influencer que falsificaba nubes en sus fotos y logró con ello un nuevo contrato

Numerosas son las historias que hemos conocido en los últimos meses acerca de influnecer, instagramers y demás que han falsificado buena parte -o toda- de la vida que muestran en redes sociales. Algunos han ido tan lejos que su carrera en redes se ha terminado de forma fulminante, si bien a otros sus 'trucos' les han valido para aumentar su negocio.

Es el caso de la influencer argentina Tupi Saravia, una mujer cuyo contenido en redes versa sobre viajes a lugares increíbles, pasando de París a Cerdeña, Ibiza, las islas griegas o Punta Cana. Sus aventuras son seguidas por más de 300.000 personas, las cuales ven todas sus impresionantes publicaciones en parajes idílicos con cielos siempre soleados y relucientes.

Pero si hay algo que llamaba la atención de los usuarios de sus fotografías, más allá de la belleza del contenido, eran las bonitas nubes que siempre conseguía captar su cámara. Todas uniformes, de aspecto esponjoso y muy bien formadas, las cuales empezaron a despertar tanta curiosidad que se descubrió que tales nubes no eran producto de la realidad, sino que Tupi las había colocado ahí a través del retoque fotográfico.

La polémica que se desató a raíz de este descubrimiento obligó a la argentina a reconocer que los cielos que se ven en sus imágenes son falsos. Como confesó en un post, desde hace un año emplea la aplicación Quickshot que permite agregar cielos a las fotos. Si bien quiso aclara que eso no convierte en falso su contenido, sino que "agregar nubes para mejorar la composición de una foto no cambia la esencia ni mucho menos significa que yo no estuviese ahí". Es decir, que para ella eso solo es una forma más de dar rienda suelta a su creatividad como influencer.

Su confesión ha hecho que muchas personas se hayan interesado por esta aplicación y se la hayan bajado, lo que ha llevado a la propia empresa detrás de la herramienta a contratar a Tupi. Según avanzaron directivos de Quickshot a Buzzfeed, han firmado un acuerdo con ella para crear nuevos filtros de nubes personalizados a su gusto, con su toque personal.

Además, es posible que sus seguidores sean parte activa de esta colaboración, pues pretenden pedirles que envíen ellos modelos de nubes que les gustaría tener en filtro. Así, de lo que fue un escándalo para la influencer, que puso en peligro su carrera, ha salido un nuevo negocio que aumenta su popularidad y, también, su cuenta corriente.