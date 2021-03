Del llanto de Futre al baile de Almeida: lo que no se vio en 'El Hormiguero'

Pablo Motos no dudó en subir a su cuenta de Instagram uno de los mejores momentos del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida durante su visita a 'El Hormiguero'. Con lo que se vio en directo quedó claro que lo dio todo en el plató, pero no solo ahí ya que en el backstage no dudó en arrancarse a bailar cuando tocaba. En directo no dudó en cantar por Julio Iglesias, confesó que no se le da muy bien cocinar, que tiene la nevera casi vacía y "la gente no entiende que no tenga novia con este físico".

Las imágenes las han rescatado en 'Espejo Público' donde también ha recogido la reacción del exfutbolista Paolo Futre después de que Almeida dijera que era su "ídolo, ídolo, ídolo" y que cuando el portugués jugaba en su amado Atlético de Madrid no dudó en decirle a su madre que si "por cualquier cosa me moría tiraran mis cenizas por la banda izquierda del Calderón". Ante semejante declaración Futre asegura en un programa portugués que "son palabras mayores... es el político más valorado de España. Y con lágrimas en los ojos apuntilla que "soy portugués, no español", quizá haciendo alusión a que esta pasión del madrileño .

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP también expresó su admiración por la labor política en Cataluña de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y ha dicho que es una persona con la que los populares deben "encontrar soluciones". "Admiro lo que hizo en Cataluña, plantó cara y fue excepcional", ha comentado en referencia a la victoria de Arrimadas en las elecciones autonómicas celebradas en 2017 en Cataluña, en las que Ciudadanos fue el partido más votado, aunque finalmente no gobernó.

A continuación, durante un juego celebrado en el programa, dijo que Arrimadas es una persona a la que estaría dispuesto a contar sus problemas "y con la que debemos encontrar soluciones" en el PP. "Que cada uno lo interprete como quiera", añadía Almeida, que sobre una posible fusión entre PP y Ciudadanos señaló que "todavía no" es el momento, aunque considera que "los votantes de centro derecha están deseando que no haya tantas marcas" donde elegir.

Durante el juego, en el que tenía que elegir con qué políticos de los propuestos haría determinadas actividades, dijo que escogería a la exportavoz del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo para que le atara la cuerda para hacer 'puenting' porque es "una persona de fiar" y a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para ir de fiesta porque es "divertidísima".

No dejaría sus llaves de casa ni le compraría un coche de segunda mano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y planearía un atraco con el vicepresidente, Pablo Iglesias, porque "bordaría el papel". Con el presidente del PP, Pablo Casado, compartiría piso debido a la "confianza", y con el líder de Vox, Santiago Abascal, pondría a medias un negocio ya que, aunque tiene "discrepancias" con él, para este tipo de iniciativas es "de fiar".

Almeida reconoció que es "muy amigo" de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y manifestó su confianza en ella después de que el extesorero del PP Luis Bárcenas declarara ante el juez que instruye el caso Púnica que le entregó un sobre con 60.000 euros de un empresario para financiar una campaña electoral. "Si hay un proceso judicial, espero que acabe lo antes posible y con lo mejor para Esperanza", ha declarado.

En otros momentos del programa, en clave de humor, Almeida dijo que no le da pena que el PP abandone su sede en la calle Génova al igual que no le dio pena cuando el Atlético de Madrid se fue del estadio Vicente Calderón al Wanda Metropolitano. "Lo importante es el Atleti y aquí lo importante es el PP", añadió. Su participación en El hormiguero fue uno de los temas más comentados en Twitter, con ciudadanos que han alabado su "cercanía" y su "sentido del humor".