¿Las últimas Campanadas de Cristina Pedroche? Prepara un look de despedida

En España, el título de 'reina de las Campanadas' lo ostenta, sin discusión, Cristina Pedroche. La presentadora de 'Zapeando' lleva cinco años haciendo que Antena 3 lidere la Nochevieja gracias a sus sorprendentes looks, que en cada ocasión son más sorprendentes. El pasado año, nos dejó boquiabiertos con su traje de "hada del bosque" que consistía en una especie de bikini de flores con una capa. Pero este 2019 ya ha avanzado que "va a ser muy fuerte", precisamente porque podría ser el de su despedida.

La pasada noche se celebraron los 'Cosmopolitan Awards', los premios de la revista de moda, y la de Vallecas acudió para recoger su premio 'Fearless Woman', por ser una mujer sin miedo. Para este evento, Cristina eligió un mono de manga larga y cuello cerrado en color naranja de satén con unas altísimas sandalias negras, un 'outfit' muy futurista con el que la presentadora rompía el guión de vestidos de la mayoría de invitadas.

Pero en la alfombra roja, el tema de conversación era el look de Nochevieja de este año. Si bien el mensaje que dio Cristina a los medios nos es la que esperábamos, pues la presentadora apunta a unas últimas Campanadas. "Este año creo que me tengo que despedir, después de este año no se si habrá algo más", anunció la presentadora y empresaria.

Y es que, según contó a la prensa, ya lleva cinco campanadas, por lo que cree que el 2019 supone cerrar el ciclo. Por ello, está preparando un look "que va a ser muy fuerte" que supondría el colofón a su 'reinado' en Nochevieja. "Este año es muy fuerte comparado al de otros años, es fuerte por concepto la gente se va quedar chocada", avanzó

Por ello, le está resultando complicado preparar el estilismo, pues quiere sorprender más que nunca. Ya lleva, a dos meses para la gran noche, cinco pruebas de vestuario, por lo que todo apunta a que va a ser impresionante. Si bien puede que nos deje un sabor agridulce, porque supondría de su gran despedida de lo que ya se había convertido en tradición, sus 'Campanadas'.