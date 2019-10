Los 14 años de la Princesa Leonor: empieza su preparación para ser Reina

Este jueves, los Reyes de España, Felipe y Letizia, tienen despejada su agenda de actos oficiales. Los soberanos harán trabajo de despacho para estar cerca de casa y, sobre todo, de su hija mayor. Porque este jueves 31 de octubre la Princesa Leonor, la heredera al trono, cumple 14 años, una edad que, en su caso es muy importante, pues marca el inicio de su carrera hacia el trono.

Leonor llega a sus 14 años de una forma muy distinta a la que entró en los 13. Ahora, ya sabe qué es dar un discurso público y ser la protagonista de un acto. Hace un par de semanas se estrenó en los Princesa de Asturias por todo lo alto con una serie de eventos en los que estuvo perfecta en su papel y la timidez y los nervios de otras veces se vieron completamente disipados.

Su primer discurso, en el Teatro Campoamor de Oviedo con cientos de miradas puestas en ella y trasmitidas en medio mundo, dejaron muy buenas sensaciones. Fueron correctas para su edad y el contexto, fueron sensatas y nada edulcoradas o adornadas, y, además, lograron emocionar a los presentes y a sus familiares, sobre todo a sus dos abuelas. Y otro punto más, su saludo a los premiados en un impecable inglés sorprendió a todos y dejó constancia de la buena preparación que la heredera está teniendo.

Leonor estudia varias lenguas. Es bilingüe en inglés y también aprende alemán y nociones de chino mandarín. Igualmente, estudia las principales del Estado, como el catalán y el vasco. La historia de España es otra de las materias que más le refuerzan, al igual que las costumbres y diferentes peculiaridades de cada región del país. También aprende música y danza, una de sus grandes pasiones.

Lo que todavía no se sabe cómo se va a hacer es su futura preparación militar. Su padre, como Rey de España, es el mando supremo de las Fuerzas Armadas, título que también recaerá en ella. Por ello, don Felipe tuvo formación militar en varias academias militares españolas antes de empezar su carrera universitaria de Derecho y Ciencias Económicas. ¿Qué va a pasar con Leonor?

Todavía no se ha mencionado nada al respecto y todo dependerá de lo que elijan tanto sus padres como el Gobierno de España, que es el que decide sobre esta materia. La Constitución designa que el rey o reina es el jefe de las Fuerzas Armadas, por lo que debe conocer mínimamente cómo funcionan. El problema es que antes no nos habíamos visto en la tesitura de que la heredera fuera una mujer, algo que desde luego no debería privarle de esa formación tan importante para su cargo.

Una niña amante del arte y que adora a su hermana

Por lo demás, Leonor es una jovencita normal que compagina sus estudios en el Colegio Santa María de los Rosales con las actividades propias de una niña de su edad. Le encanta la música y el ballet y también el cine. Las salidas familiares para ver los nuevos estrenos son habituales, y siempre en versión original.

Está muy unida a su hermana Sofía, de la que nunca se separa y que es su mejor complemento. Sus personalidades encajan a la perfección, ya que mientras que la heredera es más tímida y retraída, su hermana pequeña es más espontánea y extrovertida y anima mucho a su hermana a sentirse más relajada en público. Además, su edad tan similar -Sofía tiene 12 años- les permite compartir armario e intercambiarse ropa, aunque la pequeña es algo más alta que su hermana.

Se lleva muy bien con sus dos primas maternas, Carla, hija de la fallecida Erika Ortiz, y Amanda, la hija de Telma. Y, aunque no es habitual verles juntos, también tiene una relación cercana con sus primos Marichalar y Urdangarin, sobre todo con Irene, pues tiene la misma edad. Una relación que la Reina Sofía ha intentado cultivar para que sus nietos permanezcan unidos.

Los 14 años de Leonor se estrenarán con su segundo gran acto público del año, los Premios Princesa de Girona, su primer acto oficial en Cataluña. La Familia Real estará el lunes 4 de noviembre en Barcelona para entregar estos galardones en los que la Princesa de nuevo dará un discurso en un momento clave en este lugar.