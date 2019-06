Llegó el momento de Leonor: entregará los Premios Princesa de Asturias este año

Lo llevábamos esperando mucho tiempo y por fin sucederá este año. La Casa Real ha anunciado este viernes, por sorpresa, que la Princesa Leonor, la primogénita de los Reyes Felipe y Letizia y heredera al trono, estará en la próxima entrega de los premios Princesa de Asturias, que llevan su nombre y que suponen de los más importantes galardones internacionales. Será el próximo mes de octubre, en Oviedo, cuando la veamos desfilar en la alfombra azul junto a sus padres y su hermana la Infanta Sofía hacia el Palacio de Congresos Príncipe Felipe donde se celebran esta cita.

Y no solo eso. Porque en noviembre Leonor tendrá otro acto igualmente especial. Acudirá a Barcelona para la entrega de los premios de la Fundación Princesa de Girona, título que ella también ostenta. Lo que supone que este 2019 es el año en el que empieza el desembarco de la Princesa en la vida pública. Pero el primer aperitivo lo tendremos la próxima semana, pues el miércoles a las 12.00 horas estará en la imposición de condecoraciones de la Orden del Mérito Civil, coincidiendo con la proclamación de Felipe VI.

Por el momento, desde Zarzuela no han confirmado si intervendrá en alguno de estos actos, si bien es muy probable que así suceda. Porque su padre dio su primer discurso en los por entonces Príncipe de Asturias con 13 años, la misma edad que tiene Leonor -cumple los 14 el 31 de octubre-, por lo que podría continuar con la tradición y hacer así un guiño al Rey.

Sea como sea, el simple hecho de que acuda ya supone mucho, pues hasta ahora sus padres han preferido que pudiera tener una niñez lo más normal posible y no exponerla a ella ni a su hermana en exceso. Pero la Princesa ya no es una niña. Está a punto de entrar en la adolescencia y en cuatro años será mayor de edad. Eso implica que tendrá que ir asumiendo cada vez más el peso de la institución a la que representa.

Los Reyes quieren hacerlo progresivo y que no suponga un cambio radical en su ordenada vida, que se divide entre sus estudios en el Colegio Santa María de los Rosales y las actividades de ocio que hace con su familia, yendo al cine, al teatro o de compras, así como a las fiestas que organizan sus compañeros de clase. Así, el pasado año ya tuvo su primer acto oficial, precisamente en Asturias con motivo del 1.300 aniversario del reino astur.

Si bien antes, el 30 de enero de 2018, su padre le impuso el Toisón de Oro, coincidiendo con su 50º aniversario. Una fecha simbólica en la que tuvo un gesto hacia su heredera de cara al público. Este año, sin embargo, solo hemos visto a Leonor y a Sofía en la misa de Pascua en Palma el Domingo de Resurrección. Ese día ya observamos un evidente cambio en ella. Ya no viste la ropa que le elige su madre de niña, sino que empieza a mostrar sus propios gustos y su estilo, algo que no pasó desapercibido en la prensa internacional.

Aunque la veremos en Palma de nuevo cuando los Reyes empiecen allí sus vacaciones, será en los Princesa de Asturias donde Leonor haga su entrada oficial a la vida institucional. Y, como no, acompañada de Sofía. Su hermana es su máximo apoyo y no se separan nunca, además de que sus padres no quieren hacer diferencias entre ellas. De modo que, por el momento, siempre acuden juntas a todos los actos. Diferente será cuando crezcan y Leonor empiece a asumir sus obligaciones como heredera.