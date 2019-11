El día en que Leonor y Sofía hicieron sombra a su madre, la Reina Letizia

Los Reyes y sus hijas han terminado este martes todos sus actos en Barcelona, a donde se han desplazado con motivo de la entrega de los premios Princesa de Girona, los cuales celebraban su décima edición y han contado con la presencia de la susodicha, Leonor, que ha debutado de forma brillante en esta cita. La jornada del lunes sirvió para refrendar el compromiso de la heredera con su papel y su amor por Cataluña, con un aplaudido discurso en catalán, castellano, inglés y árabe.

Este martes, pasados ya los nervios del debut y con las emociones más calmadas, los soberanos y sus hijas han cerrado esta cita asistiendo a las jornadas de debate y talleres convocadas por esta institución. Un evento más relajado e informal donde la Familia Real ha vuelto a estar tan sonriente y cercana como el lunes.

Una ocasión en la que por primera vez, Leonor y Sofía han brillado más que su madre, la Reina Letizia, con sus estilismos. No es que la soberana no estuviese tan estupenda como siempre, pero el sencillo y elegante look de sus hijas ha llamado la atención, pues muestra el buen estilo que están adquiriendo y cómo van transformando su vestuario ahora que son ya casi adolescentes.

La Princesa y la Infanta han vuelto a vestirse conjuntadas y hoy han elegido las rayas horizontales como elemento principal de sus 'outfits'. Leonor, en una chaqueta tipo abrigo estilo marinero con botones grandes de nuevo adornando la prenda, y Sofía en un jersey de punto gris de cuello alto. Ambas han llevado pantalones y bailarinas, pero los de la Infanta han llamado poderosamente la atención, al ser tipo 'baggy' con cinturón incorporado, una de las tendencias de la temporada con los que estaba muy estilosa. También han escogido el mismo peinado, con un semirecogido.

Por su parte, doña Letizia ha optado por el 'animal print', uno de sus estampados fetiche, esta vez en blanco y negro en un vestido de estilo camisero. Un look perfecto para una jornada más relajada pero que no destaca tanto al ser un recurso que ya hemos visto otras veces. Ha puesto el toque de color con unos salones en color rojo, el tono que más están usando en Cataluña.

Con unos entretenidos talleres y ponencias, la Familia Real ha concluido esta primera visita oficial de Leonor a Cataluña donde se les esperaba con manifestaciones y protestas, pero que no han supuesto ningún contratiempo y no han evitado que los Reyes y sus hijas se hayan sentido en Barcelona como en casa.