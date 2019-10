El peinado: el detalle que evidencia el notable cambio de Leonor y Sofía

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía afrontan una semana llena de actos en los que serán grandes protagonistas, sobre todo la heredera, que dará su primer discurso en los premios Princesa de Asturias el próximo viernes. Por ello, las hijas de los Reyes van a acaparar todas las miradas, ya que es la primera vez que acuden a la ceremonia, algo que se esperaba con ganas. Este sábado han ido calentando motores en el desfile militar por el Día de la Hispanidad.

Como vienen haciendo desde hace unos años, Leonor y Sofía han presidido este acto con sus padres, Felipe y Letizia, y han estado muy atentas a todo lo que acontecía. Al ser un acto tan importante, al igual que su madre han elegido cuidadosamente sus looks, aunque lo más llamativo ha sido su peinado.

Ambas han optado, como doña Letizia, por los colores pastel. Leonor, en rosa a juego con su madre, y Sofía, en azul. Los dos vestidos eran de tejido tweed, corte recto y midi y manga francesa. Muy sencillos y acordes a su edad. Para el calzado, bailarinas en tonos beige, pero en el caso de Sofía, con algo de tacón.

Hablamos, por tanto, de vestidos que no se salen mucho del estilo que las hijas de los Reyes suelen lucir, sobrio y sencillo, todavía algo aniñado. Pero el detalle que más ha llamado la atención ha sido la melena. Las hijas de los soberanos se caracterizan por tener unas envidiables melenas rubias lisas que suelen llevar siempre sueltas y adornadas con una trenza. Nunca ha habido muchos cambios en su peinado y siempre lo han lucido absolutamente liso. Pero en el desfile militar de este año algo ha cambiado.

Por primera vez, Leonor y Sofía han llevado sus melenas con ligeras ondas, un detalle que evidencia que ya empiezan la adolescencia, pues es muy recurrente en esa época cambiar el peinado. Con la raya a un lado, ambas han llevado las famosas ondas surferas que tanto gustan a las jóvenes y que se hacen fácilmente con una plancha o unas tenazas. No estaban muy marcadas, para que el resultado fuera natural y no les hiciese parecer demasiado mayores.

De este modo, vemos cómo las hijas de los Reyes van haciéndose mayores y tomando buena nota de los consejos de estilo de su madre, que es un auténtico icono. Así, esperamos con ganas verlas el próximo viernes en la ceremonia de los Princesa de Asturias, pues auguramos que también podremos ver algún cambio más en su estilo.