El impactante corsé de plumas de Letizia que cuesta 680 euros y es 'made in Spain'

Una Reina de impacto. Así podemos resumir el look de la Reina Letizia la pasada noche para asistir al tradicional concierto previo a los Premios Princesa de Asturias, que se celebran este viernes. La soberana se puso un conjunto con el que sorprendió a todos y que es de pasarela, literalmente. Corsé y pantalón pitillo con cinturón largo, un estilismo rompedor, sofisticado y muy estiloso que se postula como uno de los mejores de este 2019.

La Reina hizo su aparición en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo del brazo del rey muy sonriente y saludando a todo el mundo. Se nota que en su tierra está feliz y más este año, que es el primero que acuden sus hijas a esta especial cita. Por ello, para una velada musical se decantó por un look digno de alfombra roja y, además, 'made in Spain'. Porque otra firma nacional ha tenido el privilegio de colarse en el vestidor de la Reina, lo que supone algo así como su consagración.

Letizia se puso un espectacular corsé de plumas en color rosa palo de la firma The 2nd Skin Co., una de las que más potencial tiene dentro del elenco de nuevos creadores españoles. En los últimos meses, muchas artistas nacionales e internacionales han vestido de la firma puesta en marcha por Juan Carlos Fernández y Antonio Burillo en el año 2006, lo que ha debido de llamar la atención de la Reina y su estilista, Eva Fernández, hasta el punto de elegirla para los Princesa de Asturias.

De hecho, todo el look pertenece a esta marca, tanto el pantalón como el cinturón largo que le daba ese toque tan de tendencia. Se trata, además, de un look que se presentó íntegramente en la pasarela de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid el pasado año y pertenece a la temporada otoño/invierno 2019-2020. El conjunto puede adquirirse en la página web de la marca y cuesta 680 euros el corsé y 550 euros el pantalón. El cinturón no está a la venta, pero la firma sí se lo ha cedido a la soberana.

Respecto al look original hay una pequeña diferencia, pues el que se presentó en la pasarela tiene menos plumas que el de la soberana, por lo que deben haberle colocado más a petición propia. Para el calzado, eligió unos salones negros y como complementos una cartera de mano también negra y unos pendientes grandes de Cartier que quedaban a la vista gracias a su bonito recogido bajo.

Por lo tanto, hablamos de un look totalmente distinto al que lució por la tarde cuando los Reyes y sus hijas fueron recibidos en la Catedral de Oviedo. Era el estreno de Leonor y Letizia no quiso restar protagonismo a su hija, por lo que eligió un discreto vestido gris de escote cruzado que estrenó el pasado año. Esta tarde será la gran puesta en escena en el Teatro Campoamor, donde la Princesa dará su primer discurso y todos los ojos estarán puestos en ella.