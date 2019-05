La Reina se reencuentra en el Retiro con su acto favorito, la Feria del Libro

Este viernes no es un día cualquier para la Reina Letizia. En una semana atípica, ya que la terminará el sábado en Sevilla en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas, la soberana está llevando un ritmo bastante ajetreado, pues también ha tenido que viajar a Mallorca. Si bien tanto trabajo tiene recompensa, porque este viernes se celebra su acto favorito del año, la Feria del Libro del Parque del Retiro de Madrid.

Este año, Letizia inaugurará el evento en solitario de nuevo, ya que la última vez que lo hizo, en 2017, fue acompañada por el Rey Felipe. El pasado año, no pudo acudir y tuvo que ser sustituida por la Infanta Elena, ya que ella se encontraba de viaje de cooperación en República Dominicana y Haití. Por ello, este 2019 será más importante si cabe para ella, ya que es una especie de 'reencuentro'.

Mira también Letizia reaparece tras la retirada de don Juan Carlos con chaleco de Zara de 50 €

Así, esperamos que el look sea también de los que dejan huella, probablemente con algún nuevo estreno. De hecho, esta semana ya nos sorprendió con su chaleco tipo levita 'made in Zara' en la entrega de becas La Caixa y con el nuevo vestido rojo de Salvatore Ferragamo para la III Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras en Palma. Por ello, puede que sigamos con la racha de estrenos y que reserve un look más regio -y de su armario- para el desfile de Sevilla.

En estos años anteriores, la Reina ha variado mucho su forma de vestir para acudir al Parque del Retiro, en unas fechas en las que el calor suele apretar, como va a ocurrir este viernes. La última vez que fue en solitario, en 2016, Letizia llevó un look que, dentro de ser muy bonito, no era lo más adecuado para la ocasión, pues era demasiado arreglado para estar andando por las casetas. La soberana se puso una falda de vuelo de Hugo Boss, un jersey color malva de Felipe Varela y unos salones de tacón de 10 centímetros de Magrit. Aunque estaba estupenda, el estilismo era demasiado formal.

El look de la Reina en la Feria de 2016 era demasiado arreglado

Parece que ella debió pensar lo mismo y al año siguiente cambió el guión radicalmente. En esa ocasión, estuvo acompañada del Rey, y optó por unos cómodos pantalones fluidos de color crema y una camisa sin mangas a juego, aunque siguió apostando por los zapatos de tacón, en esta ocasión en granate, al igual que la cartera de mano. En esta ocasión, el look era mucho más acertado y cómodo, dándole formalidad con los complementos.

La Reina en la Feria de 2017

Pero Letizia ha estado otras veces en la Feria del Libro sin ser Reina. Por ejemplo, junto al Rey la inauguró también en 2012, con un estilismo similar al de 2017, formado por un pantalón recto blanco y una blusa amarilla. Además, ha acudido en otras ocasiones de incógnito, pues la soberana es una ávida lectora, y se ha acercado a comprar las últimas novedades e incluso cuentos para sus hijas. En esas ocasiones, apostó por ropa cómoda como camisetas, vaqueros y, por supuesto, gafas de sol para pasar desapercibida.

Los Reyes en la Feria en 2012

Por ello, esperamos que en su regreso a las casetas del Retiro nos vuelva a sorprender, pues este año está especialmente innovadora en cuanto a su ropa. Lo vimos en ARCO, otro de sus actos fetiche, con ese kimono de cuero negro, o con los looks que lució en Argentina. En estos meses, Letizia ha demostrado que sabe hacer suyas las tendencias y crear otras nuevas, superándose cada vez más en el ámbito estilístico y demostrando que hoy por hoy no tiene rival.