Letizia deja el sello español en Cuba con un look elegante, sobrio...y repetido

Los Reyes tuvieron un ajetreado primer día en Cuba con numerosas visitas y actos. Se trata de su primera vez en la isla, y los compromisos se han multiplicado. Fueron recibidos por el presidente Miguel Díaz-Canel y su esposa, Lis Cuesta, y con ellos mantuvieron diversos encuentros por separado, hasta que a mediodía se unieron para visitar el casco viejo de La Habana como dos enamorados cogidos de la mano.

Ya por la tarde, estuvieron visitando la exposición 'España y Cuba: contigo en la distancia, organizada por la Agencia EFE e Iberia y asistieron a un espectáculo de danza típica, para más tarde asistir a la cena de Estado ofrecida por Díaz-Canel. Como decíamos, un día lleno de citas para las que doña Letizia no hizo un gran despliegue estilístico y apostó por lo cómodo y lo seguro.

Si por la mañana eligió dos vestidos blancos sin mangas de Carolina Herrera, por la tarde pasó a su color fetiche para poner el sello español a la visita, el rojo. La soberana lució un vestido también sin mangas con cuello halter y falda evasé que le sentaba como un guante. Para resaltar todavía más los hombros, recogió su pelo en un moño bajo.

Como complementos, se puso sus sandalias Jimmy Choo doradas y un clutch del mismo color. También lucía unos pendientes de aro de oro y se pintó los labios de rojo, un color que no utiliza mucho para maquillarse pero que le quedaba muy bien con este look sobrio pero sumamente elegante. De este modo, vimos cómo Letizia prefirió un estilismo más sobrio y comedido en una visita que no tiene tanta pompa como la de Japón y que se desarrolla en un ambiente más austero.