Letizia y su vestido 'low cost' más utilizado: tres veces en menos de un año

Comienza la semana para todos y también para la Reina Letizia. Este lunes, a primera hora, la soberana ha dado inicio a su agenda semanal con una reunión con Asociación Española Contra el Cáncer, en Madrid. Hasta allí se ha desplazado muy puntual para acudir a un encuentro que para ella es muy importante, ya que su compromiso con esta Asociación es inquebrantable para la familia real.

Y para iniciar la semana, Letizia ha escogido uno de los vestidos que más le hemos visto en estos meses y que podríamos incluso decir que es su favorito, a juzgar por las veces que lo ha usado. En concreto tres desde que lo estrenó en noviembre de 2018, es decir, bastantes en un periodo relativamente corto de tiempo, pues no es algo habitual en ella que se ponga en pocos meses una prenda en tantas ocasiones.

Se trata del vestido de flores orientales de manga larga y falda evasé que la soberana estrenó con motivo de la vista del presidente de China, Xin Jinping, y su esposa, Peng Liyuan, a España a finales del pasado año. Un atuendo muy apropiado para esa ocasión que Letizia no ha dudado en utilizar más veces ante el éxito rotundo que tuvo aquella vez, pues solo recibió alabanzas por su look. Y no es para menos, porque le sienta estupendamente, es muy bonito y, además, 'low cost'.

Se trata de una prenda del gigante online Asos, cuyo precio era de 96,99 euros -ya no está disponible-. Es decir, no es lo que se dice muy bajo pero, en comparación con otros que la Reina tiene en su vestidor, es bastante asequible. En su día, la soberana lo lució con un moño bajo, salones color 'nude' y cartera de mano del mismo tono.

Pero en las otras dos ocasiones que se lo hemos visto, contando la de hoy, ha preferido llevarlo con el pelo suelto y pendientes de dos colores de la marca Coolook, una de sus favoritas. Si bien este lunes ha optado por complementos en rosa, mientras que cuando se lo puso en Zaragoza hace un par de meses llevaba los mismos que el día que lo estrenó.