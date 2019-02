Letizia vuelve a ser princesa: el vestido de fantasía que solo llevó antes de ser Reina

Sabíamos que febrero iba a ser un mes que no nos iba a decepcionar. Y así ha sido. Porque la cargada agenda de los Reyes durante este mes incluía citas relevantes en las que, además de los asuntos tan importantes para España que se trataban, podíamos ver a Letizia en todo su esplendor, como ha ocurrido precisamente este miércoles, cuando ha comenzado la visita del presidente de Perú, Martín Vizcarra, y su esposa, Maribel Díaz, a nuestro país.

Los Reyes han empezado el día recibiendo temprano por la mañana al mandatario en el patio del Palacio Real. Después se han reunido con él y le han ofrecido un almuerzo, actos para los que la Reina ha lucido muy correcta con un vestido de estampado 'animal print' de Massimo Dutti, una de sus firmas asequibles favoritas. Si bien por la noche ha hecho despliegue de su buen gusto para los eventos de gala, porque ha recuperado de su vestidor un traje que solo se puso una vez, y cuando era Princesa de Asturias.

Se trata de una creación de su diseñador de cabecera, Felipe Varela, que le hizo con motivo del enlace entre el príncipe William de Inglaterra y Kate Middleton, celebrado en el año 2011. En esa ocasión, doña Letizia se puso el vestido para la fiesta que la Reina Isabel ofreció antes de la boda de su nieto, y desde entonces no lo había vuelto a lucir. Hasta este miércoles, cuando ha optado por él para esta cena de gala en la que han estado presente las principales autoridades españolas y personalidades de la economía y la cultura peruana afincados en España.

El traje es una pura fantasía, pues es de corte palabra de honor de tul en color lavanda apagado bordado con numerosas flores. Un vestido totalmente de princesa que nos ha hecho retrotraernos a los tiempos en los que la Reina ostentaba este título, ya que en esas fechas optaba más que ahora por diseños de este estilo. Sobre el traje llevaba perfectamente conjuntada una banda en color violeta perteneciente a la la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos. El corte del vestido nos ha permitido comprobar lo bien tonificada que está la Reina, pues sus brazos se muestran firmes y ligeramente musculados, prueba de su pasión por el deporte.

Para la tiara, que debe llevar en este tipo de actos como establece el protocolo, se ha decantado por una floral que encajaba perfectamente con el estilismo. Se trata de un regalo de Franco a la Reina Sofía que la Infanta Cristina se puso para su boda con Iñaki Urdangarin.

Pero con este impresionante look no acaba la cosa. Porque este jueves los Reyes inauguran la Feria de Arte Contemporáneo (ARCO) y en cada edición doña Letizia suele sorprender con looks muy en tendencia. Esperamos que vuelva a ser así mañana.