¿Es Lola Índigo la ganadora real de OT? Las claves de su imparable éxito

La pasada semana, en la final de 'GH Dúo', los finalistas, María Jesús Ruiz y Kiko Rivera, eran recibidos al ritmo de la música de Lola Índigo, que interpretaba 'El Humo', canción oficial de la película 'Lo dejo cuando quiera', producida por Mediaset España. De ahí la presencia de la granadina y sus bailarinas en la final del 'reality'. No obstante, detrás de esta actuación, en la que volvió a demostrar sus dotes de cantante y bailarina, hay mucho más que la casualidad. Porque Lola Índigo es hoy, quizá, la 'triunfita' más exitosa de la pasada edición de Operación Triunfo.

El 23 de octubre de 2017, TVE recuperaba uno de los programas más famosos de los primeros años 2000 y que llegó a perder pasando a manos de Telecinco. Operación Triunfo regresaba a la cadena pública tras la buena acogida que tuvo en primavera el reencuentro de aquella mítica primera generación de concursantes salidos del 'reality', con Bisbal como gran estandarte. Así, daba comienzo un concurso que volvería a hacer historia, pues el regreso no pudo ser mejor tanto para La 1 como para sus concursantes.

Pero la experiencia fue algo amarga para la granadina Mimi Doblas, quien fue la primera expulsada del concurso, estando apenas unos días en la famosa Academia. Llevar el sambenito de primer expulsado del programa es algo que ha sido normalmente un hándicap, ya que siempre llegan más lejos en su carrera musical los que han aguantado más en el programa. Pero esta joven de 27 años ha demostrado que ella es la excepción que rompe la regla y a día de hoy es uno de los fenómenos musicales del país.

Aunque para ello se ha reconvertido en otra persona, al menos cuando se sube a las tablas. Porque Mimi es hoy Lola Índigo, una mujer que domina las listas de éxitos, colabora con artistas consagrados y sigue vinculada a la televisión con su participación en otros concursos musicales. Podría decirse que es ahora mismo la única artista española capaz de hacer sombra -tímidamente- a la todopoderosa Rosalía y ha dejado en un segundo plano a los vencedores de la edición de OT, Amaia e incluso Aitana. ¿Es Lola Índigo la verdadera ganadora del programa?

Las claves de su éxito

¿Qué ha hecho que esta joven sea la que mejor ha aprovechado su paso por OT? Quizá, lo mejor que ha hecho Mimi fue rechazar la propuesta que le hicieron cuando acabó el concurso de formar un grupo con algunos de sus excompañeros e iniciar su propia andadura, la cual no ha querido personalizar, sino convertir en un proyecto que aúna música, danza y también activismo.

Bajo el sello de Universal Music, hoy Lola Índigo es una realidad que con su primer sencillo, 'Ya no quiero na', lanzado en julio del año pasado, logró en pocos días 9 de millones de reproducciones en Spotify y actualmente tener 62 millones de visualizaciones en YouTube. La canción fue un 'boom' el pasado verano y supuso el descubrimiento de Mimi para muchos que se habían enganchado a OT cuando estaba avanzado.

Porque Miriam Doblas no es ninguna novata recién salida de un concurso. Antes de OT, la granadina -aunque nacida en Madrid- ya tenía mucha experiencia a sus espaldas, sobre todo como bailarina, pues desde muy joven había trabajado de ello en algunos musicales e incluso había estado de gira por Los Ángeles y China con artistas como Chris Brown, Enrique Iglesias, Miguel Bosé y Marta Sánchez.

Por ello, no se trataba de ninguna joven a la que luego una discográfica podría moldear a su antojo. Mimi sabía lo que quería y fue lo que propuso a Universal, que no dudó en aceptar su proyecto al tratarse de algo muy diferente y encabezado por mujeres fuertes y personalidad, algo clave en plena era feminista. Aunque Mimi es la cabeza visibile de Lola Índigo, sus bailarinas - Mónica Peña, Saydi Lubanzadio, Laura Ruiz y Claudia Riera,-también tienen un papel muy importante en el proyecto, pues no va a ningún sitio sin ellas y sus coreografías son una parte fundamental del show. Así, en diciembre ya habían logrado el doble disco de platino por su primer sencillo.

Y es que el fenómeno Lola Índigo ha logrado trascender de lo puramente musical. Mimi fue concursante el pasado año del concurso de imitación 'Tu cara me suena', de Antena 3, donde quedó en cuarta posición. Además, es 'trainer' del programa 'Fama, ¡a bailar!', al que también pone banda sonora con el tema 'Fuerte'. Incluso Telecinco la fichó para poner música a la final de su 'reality' más famoso, pues su música ya es parte de una banda sonora de cine.

A todo ello se unen las colaboraciones musicales que ha realizado en este breve tiempo. Juan Magan, de la Ghetto y, la más importante, la Mala Rodríguez. Lola Índigo ha logrado que esta mujer de el salto a una música más comercial colaborando con ella en el tema 'Mujer Bruja', que ahora mismo es el único de los artistas salidos de OT 2017 en la lista de éxitos de España de Spotify.

Así, Miriam Doblas ha dado la vuelta a la imagen de primer expulsado y ha dejado en segundo plano a la ganadora de la edición, Amaia Romero, y a la que parecía la estrella indiscutible, Aitana Ocaña. La benjamina del programa tuvo un pico de éxito enorme nada más finalizar el concurso, pero en los últimos meses ha sufrido el 'efecto suflé' y parece haber perdido algo de ese interés desmedido de hace unos meses. Por su parte, Lola Índigo está su mejor momento, y para muestra el hecho de que la firma deportiva Reebok ya ha fichado a Mimi como su nueva embajadora, un trabajo al alcance de muy pocos que deja a la luz que el fenómeno es imparable porque representa la feminidad del siglo XXI y a la mujer fuerte que sabe dirigir ella misma su propio destino.