Los detalles de la boda de Feliciano y el nuevo ataque de Isa Pantoja a su madre

Aunque nos dejaron un aperitivo vía Instagram, hemos tenido que esperar hasta este miércoles para poder ver íntegramente las mejores imágenes de su boda. Feliciano López y Sandra Gago se casaron el pasado viernes en Marbella, en un enlace blindado a los curiosos por la exclusiva que habían dado a la revista 'Hola', que por fin está en los periódicos. En este reportaje se cuentan todos los detalles de su "boda soñada" y todas las anécdotas.

Además, se desvela el segundo secreto, el vestido de Sandra para la fiesta. La casa que lo diseñó, Jesús Peiró, había dado un avance mostrando el boceto, pero ahora podemos vérselo puesto. Fueron dos modelos muy parecidos a los que llevó Meghan Markle en su boda que le sentaban fenomenal. Por otra parte, la publicación recoge la visita de Carlota Casiraghi a España para participar en el 'Hay Festival' de Segovia.

En 'Semana', además de la boda del tenista y la modelo, se habla del tema que más de actualidad está en la prensa rosa, de boca de su gran protagonista. Isa Pantoja, ahora reconvertida en cantante bajo el nombre de Isa P, da una entrevista en exclusiva en la que arremete contra su madre, Isabel Pantoja. El titular es contundente: "No me pienso callar ante sus ataques". Y es que las espadas están en alto después del desplante que la tonadillera hizo a su hija pequeña en la presentación de su primer single, lo que ha hecho que la joven saque la artillería pesada contra su hermano y su madre.

Otro bombazo es el que trae 'Lecturas', con una entrevista que no le va a gustar nada a Belén Esteban. Porque reaparece su exmarido, Fran Álvarez, que piensa complicarle la vida a la colaboradora estrella de 'Sálvame'. En sus declaraciones asegura que no piensa darle la nulidad matrimonial a Belén, lo que significa que no podría cumplir su deseo de casarse por la Iglesia con su nuevo esposo, Miguel. A buen seguro que la noticia caerá como un jarro de agua fría para ella y que será muy comentada en estos días en su programa. También lleva otra entrevista en exclusiva muy dura, la de Antonio Tejado confesando su "infierno con el alcohol".

En 'Diez Minutos' abren con la situación de Mila Ximénez dentro de 'GH VIP'. La colaboradora no lo está pasando nada bien y la publicación directamente señala que está "desquiciada" por los ataques y burlas de Hugo Castejón, que está amargando la estancia a todos sus compañeros, especialmente a ella. También recoge la boda de Feliciano López y la guerra Pantoja.

Y por último, 'Love' no podía dejar pasar la boda de Feliciano y Sandra, aunque también se ocupa de los últimos acontecimientos en el ámbito de las monarquías, como el viaje solidario de Harry y Meghan a Sudáfrica o el espectacular look de Máxima de Holanda en el día del príncipe en su país.