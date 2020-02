Los hombres de Belén Esteban: Jesulín de Ubrique, Fran Álvarez y Miguel Marcos

Belén Esteban (1973) no necesita carta de presentación. Colaboradora de programas de televisión, estuvo casada con Fran Álvarez, cuyo cadáver ha sido encontrado este domingo sobre la cama de su casa en el madrileño barrio de La Elipa, tras no haberse presentado en el trabajo y no tenerse noticias de él.

Belén Esteban saltó a la prensa del corazón por su relación sentimental en 1995 con el entonces torero Jesús Janeiro, más conocido como Jesulín de Ubrique, con el que tuvo una hija, Andrea (1999).

El lazo no duró mucho: rompieron la relación poco después del nacimiento de la pequeña. Es en ese momento cuando Esteban comienza a prodigarse en programas de televisión, al tiempo que seguía siendo un personaje perseguido por las revistas del corazón.

Tras algunas relaciones cortas, Belén Esteban y el ahora fallecido Fran Álvarez contrajeron matrimonio en 2008. Belén y Fran se conocían desde jóvenes, pero en 2010 pusieron fin a su relación sentimental, separándose en 2012.

La popular colaboradora de espacios rosa de la televisión se casó en junio del pasado año con Miguel Marcos. Belén Esteban permanecía en la tarde del domingo en su domicilio de la localidad madrileña de Paracuellos del Jarama.