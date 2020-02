Luis Alfonso de Borbón engorda su firma española tras ser 'expulsado' de Latam

Cuando el pasado septiembre el Banco Central de Curazao suspendió los servicios del Banco del Orinoco N.V., en el que ejercía como director suplente Luis Alfonso de Borbón​, hijo de Carmen Martínez-Bordiú y yerno del millonario venezonalo Víctor Vargas -conocido como 'el banquero de Chávez'-, marcó un antes y un después para el bisnieto más mediático de Francisco Franco. Pocos días después, el lunes 9 de septiembre, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) intervino el banco venezolano AllBank Corp, presidido por el propio Vargas y en el que Luis Alfonso de Borbón figuraba como uno de sus directores, un hecho que marcó el principio del fin de su aventura empresarial latinoamericana.

Hasta hace poco, la mayor fuente de negocios del bisnieto de Franco no estaba en España, donde reside con su mujer Margarita Vargas y sus cuatro hijos, pero últimamente no deja de 'barrer' hacia nuestro país. Primero, su esposa -nacida en Venezuela- ha conseguido la nacionalidad española, después de haber logrado hace unos años la francesa -el matrimonio es pretendiente al trono de Francia-. Ahora, Luis Alfonso ha inyectado casi dos millones de euros en Borvar Inversiones S.L., la sociedad patrimonial que gestiona con su mujer, que adueña su mansión de tres plantas en la lujosa urbanización La Finca (Pozuelo de Alarcón) y dos pisos en la madrileña calle Hermosilla.

Del inmobiliario a los gimnasios

Bovar Inversiones -que surge de la unión de los apellidos Borbón y Vargas- está dedicada a la contabilidad y la actividad fiscal. Fue creada en 2012, cuando la pareja contrajo matrimonio. La situación de esta empresa es muy dispar, ya que ha estado muchos años con la mayoría de los valores contables a cero. Tiene un activo de más de 10 millones de euros y en 2018 ganó, sin tener apenas actividad, 143.332 euros. Ahora se suma esta ampliación de capital, de la que dará cuenta su balance de 2019.

Al margen de Bovar Inversiones, Luis Alfonso de Borbón no logra emprender con éxito en España. El pretendiente al trono de Francia tiene varias empresas que apenas registran actividad alguna, como la inmobiliaria Borcorel, que fue fundada en el año 2000 y de la que no hay datos contables. La entidad está domiciliada en un edificio ubicado en Hermanos Bécquer 8, que adueña la familia Franco y que no termina de venderse.

Luis Alfonso también lanzó Reto 48, un método de entrenamiento con el que prometía poner en forma a cualquiera en solo 48 días en su centro deportivo. En 2017, esta empresa ingresó 357.661 euros, aunque perdió casi la misma cantidad, 345.478 euros. Cuenta con un patrimonio de más de medio millón. El negocio, como él mismo explicaba al diario 'ABC', "no es un gimnasio, es un centro deportivo, en el que asociamos entrenamiento, nutrición y tratamientos de estética, que forman parte del reto".

También domiciliada en el piso de la calle Hermosilla está Spanish Influencer 2017 S.L., cuyo objetivo era contar con muchos seguidores en las redes sociales y convertirse en el verdadero prescriptor de marcas y tendencias. De nuevo, solo tiene las cuentas entregadas de 2017 y tuvo unas pérdidas de 84.000 euros. Parece innegable que la empresa no ha cumplido sus expectativas. Sus inversiones más acertadas son las inmobiliarias, especialmente en zonas 'prime' de Madrid. De momento, sigue alquilado en Sotogrande un opta por alojarse en el yate de su suegro, que lleva desde el verano anclado en aguas Baleares.