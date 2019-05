Lush, la marca de jabones que gana 1.000 millones se enfrenta a las redes sociales

Las redes sociales dominan prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida. A través de ellas conocemos gente, interactuamos, seguimos lo que hacen los famosos y nuestras estrellas favoritas y también compramos. Porque estos canales han devenido en el mejor catálogo para marcas y empresas, y hoy en día no hay casi ninguna que esté al margen de ellas con el objetivo de llegar a un público mayor. Y decimos casi porque algunas se niegan a lo que consideran la "dictadura" de las redes sociales, y una de ellas ha salido a la palestra en los últimos días.

Hablamos de la firma británica Lush Cosmetics, una marca nacida en Dorset hace 23 años y que hoy está en los principales países, incluido España. Esta marca empezó haciendo jabones y a día de hoy vende todo tipo de útiles de aseo personal y belleza, como champús, exfoliantes, mascarillas y cremas. Sus coloridos productos y su hechizante fragancia han hecho que tenga miles de fans en todo el mundo, porque además todos ellos son 100% naturales, aptos para vegetarianos y veganos, y además, no son testados en animales.

Así, no es de extrañar que se haya convertido en una de las favoritas de los 'millenials' y 'centenials', generaciones muy concienciadas con el cuidado al medio ambiente y que además hacen activismo por él, al igual que Lush. La marca facturó el pasado año 995 millones de libras, al cambio 1.084 millones de euros, lo que supone una ligera bajada respecto a los 1.162 millones de 2017 y una pérdida del beneficio operativo de más de 4 millones de euros, hasta los 21 millones de euros, todo ello debido a los cierres de tiendas que tuvo que hacer en 2018 y a la regorganización del negocio.

Y en medio de un panorama algo turbulento en el terreno financiero, a Lush no le ha temblado el pulso para negarse a seguir participando en el juego de las redes sociales. A pesar de que es un negocio en el que, solo en publicidad móvil, las empresas de todo el mundo invierten 132.000 millones de euros, según la agencia de marketing Pickaso. Pero Lush ha decidido abandonar el juego.

Hace unas semanas, las cuentas de Instagram, Facebook y Twitter de Lush en Reino Unido colgaron un post en el que anunciaban que están cansados de tener dificultades para entablar conversación con el público y de tener que "luchar contra algoritmos" que no quieren pagar para aparecer en el 'feed' de noticias. "Así que hemos decidido de despedirnos de algunos de nuestros canales en redes sociales y entablar conversación con vosotros en otro lugar", señaló Lush en este último comunicado en redes. Desde entonces, silencio absoluto en unas cuentas que tenían más de un millón de seguidores en total. Eso sí, las redes en países como España siguen en funcionamiento.

La marca ha hecho algo que muchos otros no se atreverían hoy en día, pues contrataron a una consultora para que estudiara su impacto en redes y determinó que sus posts solo eran vistos por el 6% de su audiencia, ya que se negaban a pagar para tener más visibilidad, que es el cambio que ha traído el nuevo algoritmo de Facebook. Por lo tanto, han decidido borrarse en su canal principal, que es el de Reino Unido, demostrando que confían tanto en su negocio que no necesitan las redes para seguir creciendo. Para paliar este abandono, han creado su propia plataforma social en su página web con vídeos y contenido propio con la que esperan poder tener la conversación que desean con sus clientes. No obstante, cabe destacar que Lush hasta hace muy poco trabajaba asiduamente con influencers y personajes célebres en redes, unas colaboraciones que quedan en el aire a partir de ahora.

De este modo, la firma se ha convertido en protagonista en estas semanas al tomar una decisión que marca un antes y un después en la relación de las marcas con las redes sociales. Algo muy valiente pero que le puede reportar un gran éxito si sabe cómo canalizarlo, pues de nuevo es pionera en algo como en su día lo fue al elaborar productos 100% naturales. Como ellos mismos dicen, esto no es el final "es un nuevo comienzo". ¿Tomarán nota otras empresas?