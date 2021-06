Lydia Lozano encaja la "bofetada muy gorda" de Rocío Carrasco a la prensa

Rocío Carrasco se ha reencontrado esta noche con una de las periodistas que más informaciones ha dado sobre ella y Antonio David, Lydia Lozano, y lo cierto es que sorprendió a la audiencia porque entre ellas, a pesar de todo, hay mucha complicidad. Lydia Lozano ha querido empezar ese diálogo dándole la enhorabuena: "Primero decirte que enhorabuena porque has conseguido, aparte de ayudar a muchas mujeres, ha sido una bofetada muy gorda porque siempre decíamos por qué no habla, solo pone demandas, quiere dinero, cuando la otra persona lo estaba haciendo públicamente".

Enseguida Lydia ha querido confesar que se cree toda la historia que ha contado en el documental: "Me imagino tu dolor psicológico y me he puesto en tu piel. Me ha sorprendido mucho que tuvieras que tomar unas pastillas porque no podías más, tengo que reconocer que yo me creí todo. Si me gustaría saber rocío, cuando me veías, qué pensabas de mi cuando yo soltaba por mi boca cosas que has demostrado que no eran verdad".

Rocío Carrasco ha sido muy sincera en su contestación: "No entendí nada desde el principio. No entendía que una persona que había estado conmigo, en mi casa y se te ha tratado como si fueras de la familia... no entendía que una persona que me ha visto crecer hablaba así de mí con esa inquina, sin ni siquiera preguntar. Yo me lo podía esperar de mucha gente, pero lo tuyo me dejó en shock. Yo estaba viendo a una persona que había pertenecido a mi casa".

Lydia ha confesado que hace años supo parte de la verdad porque: "Tú y yo tuvimos una conversación en una fiesta que hizo esta productora en la que estuvimos como tres cuartos de hora, yo te pregunté por qué no llamas a mi hija. Yo no lo conté porque tú me pediste, podía haber hecho un montón de programas con esa conversación, mi fallo fue no creerte" reconocía la periodista.

Minutos más tarde le preguntaba a Rocío Carrasco por qué no le había quitado la venda muchos años antes y esta ha confesado que: "yo intenté quitarte esa venda y no me creíste, por tanto, tampoco me hubieses creído al principio. Si en ese momento no te sirvió, cómo te va a servir en un principio".