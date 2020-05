Lydia Lozano da por rota su amistad con Mila Ximénez en ‘Sábado Deluxe’

24 horas después de abandonar el plató de ‘La última cena’, Lydia Lozano reaparecía en ‘Sábado Deluxe’ para explicar los motivos que la llevaron a explotar contra Mila Ximénez. Su enfrentamiento tenía lugar durante la cata del plato de Mila Ximénez. Lydia criticaba el plato y Mila explotaba: "No se puede ser más puta. Eres una resucita niñas". Este comentario hacía detonar la discusión y Lydia Lozano rompía a llorar mientras manifestaba su intención de marcharse. Y así fue. La colaboradora se marchaba dando por rota su, hasta ahora, gran amistad.

Jorge Javier recibía en el plató del ‘Deluxe’ a una Lydia muy dolida con su “examiga”. La periodista aseguraba que este nuevo enfrentamiento con Mila es el definitivo. Ante la pregunta “¿Tiene solución?”, Lydia respondía que “por mi parte, no”. Según expresaba, “ya son muchas las que me ha hecho y que dijera que 'no se puede ser más puta', no se lo consiento, ni que me llamara resucita niñas”. La colaboradora de ‘Sálvame’ se mostraba muy contundente en su respuesta. Visiblemente emocionada, volvía con la intención de no perdonar a Mila.

Lydia justificaba su posición: “Me parece muy irónico que diez minutos antes de comenzar el programa me dijera que iba a escribir un blog con el que me iba a emocionar de lo bonito que era”. La periodista criticaba la actitud y las palabras que Mila vertía sobre ella en el programa de este viernes. Entre otras cosas, Mila aseguraba que Lydia es “una niñata”. El presentador del ‘Deluxe’ trataba de mediar entre las dos colaboradoras y se mostraba muy seguro de que el conflicto acabaría solucionándose “más pronto que tarde”.

Tras este conflicto, Jorge Javier entrevistaba a Yiya, una de las exconcursantes de ‘Supervivientes’ que más conflictos ha protagonizado. "Considero que Ana María es buena superviviente pero no buena persona”, aseguraba. Y no solo cargaba contra la esposa de José Ortega Cano. También daba explicaciones sobre sus discusiones con Rocío Flores, a quien calificaba como “vaga”. "En ningún momento he sido consciente de que tu hija tenía complejos, si no, no lo hago", afirmaba frente a Antonio David Flores. El padre de Rocío le recriminaba su hostilidad durante el concurso. Una acusación que Yiya negaba. “No he sido todo lo que se ha dicho de mí aquí”, zanjaba.