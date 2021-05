El error de Lydia Lozano en directo: "Ha muerto José María Manzanares"

Lydia Lozano daba ayer una noticia que preocupó a sus compañeros de 'Sálvame'. Al final todo fue un error. En esta ocasión la colaboradora del programa de Telecinco anunció que había muerto el diestro José María Manzanares, una noticia que dejaba a todos sus compañeros boquiabiertos. "Ha muerto Manzanares. Ha muerto esta mañana Manzanares. Lo he leído esta mañana", decía.

Tras unos minutos de confusión después de que sus compañeros le preguntaran si se trataba del hijo -el padre falleció en 2014-. "¿José Mari hijo?", saltó rápidamente Kiko Matamoros refiriéndose al torero de 39 años hijo del también torero José Mari Manzanares. "No, el padre", aclaraba Lydia Lozano. "Pero si el padre murió hace un montón de años. Se me ha salido el corazón, porque yo quiero mucho a José Mari... Espero que sea mentira, me ha subido la tensión", corrigió Kiko a Lydia.

La propia Lydia salió del plató para contrastar la información que acababa de dar mientras el resto de colaboradores se quedaban visiblemente preocupados por la noticia errónea de su compañera. Ante la incertidumbre de todos, la propia hermana de José María Manzanares le enviaba un mensaje a Anabel Pantoja aclarando que su hermano se encuentra perfectamente tras haber cortado una oreja en la tarde anterior en la Plaza de Toros de las Ventas.

Quitándole importancia a la noticia, la hermana del diestro dejaba claro que no se han enfadado con la colaboradora por la pequeña confusión. Con Lydia visiblemente preocupada, Jorge Javier entra en plató y se sumó a las bromas de sus compañeros por el error de la colaboradora. "Quiero pedir perdón a José Mari Manzanares. Pido perdón, lo siento mucho", decía Lydia. "No están enfadados ni nada, pero se han llevado un buen susto", respondía Anabel Pantoja.