Malú gana a Rivera: posee un patrimonio inmobiliario mayor que el de su pareja

Malú y Albert Rivera han consolidado su relación con un paso definitivo en cualquier pareja: irse a vivir juntos. Y lo han hecho a la vivienda que la cantante compró el pasado año en una de las mejores urbanizaciones de Madrid, La Florida, donde curiosamente serán vecinos de Jorge Javier Vázquez, entre otros rostros conocidos. Así, abandonan por fin el chalet de La Finca donde estaban alquilados y que tanta polémica ha suscitado este verano.

Porque la pareja estaba pagando un alquiler de 3.500 euros en la urbanización más prestigiosa de la capital, donde es un precio irrisorio, algo que abrió de nuevo la guerra entre las herederas del creador de la prestigiosa urbanización, Luis García Cereceda, Yolanda y Susana. La primera se sorprendió de que el inmueble, que había sido precisamente la casa de su padre, se estuviera alquilando por esa cantidad cuando tiene un valor de 250.000 euros de alquiler anual, es decir, más de 20.000 euros al mes.

Así, el verano ha sido complicado para la pareja por esta situación con su casa, la cual era temporal hasta que concluyeran las obras en el nuevo chalet de Malú. Ahora, ya conviven en esta vivienda que le costó 1,5 millones y consta de una parcela de 3.000 metros cuadrados levantada sobre 600 metros cuadrados. Es de una sola planta, es decir, una edificación en horizontal, y tiene un bonito jardín, además de elevadas medidas de seguridad, algo imprescindible para ellos.

Pero esta no es la única casa de lujo que la cantante posee, pues tiene un patrimonio inmobiliario fraguado en más de 20 años de carrera musical, en los que ha estado en lo más alto de la música española. Unas posesiones que contrastan con las de Rivera, que son bastante más modestas, lo que en este sentido hace 'ganar la partida' a Malú frente a su chico.

Una casa en venta y un elevado caché

Como decíamos, a parte de la vivienda en La Florida a la que ahora se han mudado, Malú tiene otras dos más, aunque una de ellas está a la venta. Fue hace unos meses cuando decidió deshacerse de la que posee en Majadahonda por una cantidad de 920.000 euros. Se trata de un chalet pareado de 400 metros cuadrados con otros 400 metros de parcela.

Se puso a la venta en Idealista, donde puede verse con todo detalle. Consta de ascensor, aire acondicionado, puertas lacadas en blanco, carpintería exterior en PVC blanco, calefacción por gas natural, suelos de madera, pintura lisa, puertas automáticas para entrar al garaje y chimenea. Además, tiene piscina y gimnasio.

Pero Malú mantendrá la otra vivienda que tiene, en este caso en Aravaca, en la urbanización El Plantío. Se trata de una casa unifamiliar donde reside su madre, Pepi Benítez, la cual consta de 291 metros cuadrados. Allí tiene domiciliada su única empresa, Aprendiz y Canciones, dedicada a la creación musical y que administra en solitario. Esta sociedad facturó más de un millón de euros en 2017 -su último año con las cuentas entregadas en el Registro Mercantil- y tuvo un beneficio de más de 20.000 euros..

A todo esto hay que sumar su elevado caché. Porque hace unos meses se filtró que la artista vendría cobrando desde 80.000 euros por un concierto en un recinto de mediana categoría hasta 190.000 euros por actuar en lugares como el Wizink Center o el Palau Sant Jordi.

Rivera: dos hipotecas a la mitad y 4.500 euros en el banco

Por su parte, Albert Rivera no tiene un patrimonio tan amplio como su novia, aunque también cuenta con un importante salario por su labor política. Según la última declaración de bienes del líder de Ciudadanos presentada al Congreso de los Diputados, cobra al año casi 90.000 euros entre los 41.373 euros que percibe por ser diputado y los 48.000 euros de su trabajo en el partido naranja. Si bien solo consta de una cuenta bancaria con 4.500 euros.

En el aspecto inmobiliario, posee dos casas al 50% en Barcelona, una adquirida en 2004 y otra en 2008, suponemos que con su exmujer, Mariona Saperas. Por ambas sigue pagando hipoteca. De la primera, de 165.500, le quedan por pagar 83.000; mientras que de la segunda, de 306.000, le restan 224.700. Además, desde 2011 tiene un coche Volkswagen Golf.

En Madrid, Rivera no tiene ninguna propiedad, pues en este tiempo ha vivido de alquiler. Primero en el centro, cerca del Congreso de los Diputados, en un piso que le venía fenomenal para ir al trabajo y que compartía con su ex, Beatriz Tajuelo. Después se mudó a Pozuelo de Alarcón, a un chalet unifamiliar en la urbanización de Humera, muy cerca del Club Hípico de Somosaguas. Allí pagaba unos 3.000 euros mensuales de alquiler, misma cantidad que le mantuvieron en La Finca. Ahora, en la casa de su chica no tendrá que pagar nada, solo los gastos que compartan en su nueva vida en común.