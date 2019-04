Esta es la mansión que Noel Gallagher vende en Londres por 10 millones

El mercado inmobiliario ha resurgido después de la depresión que pasó en la época de la crisis financiera, cuando la venta de casas cayó a mínimos prácticamente en todo el mundo. Si bien la recuperación de este mercado no hace que vender determinadas viviendas sea más fácil. Y si no que se lo digan a Noel Gallagher, ex de la banda Oasis, el cual ha tenido que bajar el precio que pedía para vender su mansión en Londres.

Si antes el precio estaba fijado en 11,5 millones de libras (13,3 millones de euros), ahora se ha reducido hasta los 9 millones de libras, unos 10,5 millones de euros. Y es que el músico lleva intentando vender su propiedad en el exclusivo barrio de Little Venice desde 2016, pero aún no ha encontrado comprador. Por eso la sacó durante un tiempo del mercado, pero ahora ha vuelto a intentarlo.

Se trata de una casa de techos altos, decorada con muy buen gusto y con numerosas estancias. En la planta baja está la entrada, una amplia cocina y un comedor independiente. La primera planta, por su parte, está totalmente ocupada por la suite principal de la casa, mientras que en la segunda hay tres dormitorios más, además del de invitados que está en la planta baja.

Además de eso, tiene una vivienda independiente donde hay un gimnasio totalmente equipado y un garaje. Por lo tanto, se puede decir que la casa del ex de Oasis tiene prácticamente de todo. Si bien Gallagher querría desprenderse de ella porque no pasa en Londres el tiempo suficiente para disfrutarla como debería.

En concreto, la mansión se ubica en Blomfield Road, una de las calles más codiciadas de la zona llamada Little Venice, al oeste de Londres. Se trata de un barrio residencial de lujo que incluso tiene casas flotantes en los canales artificiales. De ahí que el vecindario esté repleto de rostros famosos, pues además de Gallagher viven por la zona Keith Richards, Paul McCartney, Robbie Williams o Ewan McGregor. Ahora quien tenga más de 10 millones puede ser vecino de todos ellos.