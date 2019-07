Lo que esconde el éxito de Manuel Carrasco: negocios, familia y terapia

Llenar el estadio Wanda Metropolitano con 55.000 personas coreando tus canciones no es algo al alcance de cualquiera. Que se lo digan a Ed Sheeran, cantante reconocido internacionalmente que no lo logró hace unas semanas. Pero Manuel Carrasco sí hizo esta gesta el pasado sábado, con unos fans entregados a su música y su directo, uno de los más potentes del panorama artístico nacional. El de Huelva ha conseguido, por méritos propios, ser el cantante español del momento, con permiso de Alejandro Sanz, con una trayectoria que arrancó en Operación Triunfo en 2002 y le ha llevado a editar ocho discos de estudio y a vender ocho millones de copias.

Pero no ha sido nada fácil para Carrasco llegar hasta aquí. De hecho, el coste personal ha sido alto, tal y como él mismo ha revelado. Hace unos días, confesaba en 'El País' que había estado yendo a terapia durante varios años para superar una crisis vital que le llevó a no disfrutar de su profesión y a sentirse un infeliz. Y es que, Manuel nunca quiso ser famoso, él solo quería hacer música, pero el peaje que hay que pagar para ello se llama fama.

Manuel Carrasco se dio a conocer en la segunda edición del famoso 'talent show' de TVE, allá por 2002, donde conquistó al público por su dulzura, su voz, su timidez y su particular estilo hippy. Por ello, a pesar de quedar en segunda posición, fue el verdadero triunfador del programa, pues es el único que ha mantenido su carrera hasta hoy, cuando es una verdadera estrella.

El cantante llegó a Operación Triunfo en el momento justo, pues su vida anterior en su Isla Cristina natal no había sido lo que él quería. Abandonó pronto los estudios y se puso a hacer varios trabajos, como jardinero o pintor de brocha gorda, para intentar encauzar su vida, con algunos excesos de por medio. Carrasco ha reconocido que hubo una época en su adolescencia en la que el alcohol y otros vicios se le fueron algo de las manos. Pero llegó la oportunidad de OT, y supo que era entonces o nunca. Aunque eso le costara su enorme timidez.

Sin duda, el programa le cambió la vida, pero de forma radical. Algo que él tampoco supo asimilar muy bien al principio, ya que llegó a perder el control de su vida. "Llega un momento en el no controlas tu vida. Hay gente que la controla. Te dicen lo que tienes que hacer: por aquí no vayas, por aquí sí. Cuando yo preguntaba algo ya estaba hecho", narró al suplemento 'Icon' de 'El País', haciendo referencia a una industria que construye ídolos a la velocidad de la luz. Pero él no dejó que eso sucediera y decidió tomar las riendas de su carrera.

Negocios y terapia

Evidentemente, el éxito inmediato que le dio OT también se materializó en dinero. Como él mismo señaló, lo primero fue para sus padres, a los que pagó la hipoteca de su casa y les compró otra. Pero, además, puso ese dinero a trabajar en varios negocios que a día de hoy están paralizados.

Por ejemplo, en 2004 fundó Proyectos e Inversiones La Punta, una sociedad de promoción inmobiliaria domiciliada en Isla Cristina de la que figura en el Registro Mercantil como administrador y único accionista. Las últimas cuentas presentadas datan de 2014 y se constituyó con un capital social de 40.000 euros. Por otro lado está El Foreño, puesta en marcha en 2003 también con domicilio en su localidad como una sociedad de gestión de salas de espectáculos, la cual tampoco consta de actividad ahora mismo.

La que sí está activa es Denis Marlon, constituida justo hace un año y ya con domicilio social en Madrid, el cual cambió del primero, en la calle Averroes, al actual en el Paseo de la Castellana. En este caso, Manuel también es el principal administrador y accionista y se define como una empresa de "intermediación del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado y artículos de cuero". Por el momento, esta firma no ha presentado cuentas al haber cumplido ahora justo su primer año de vida. Una marca que está además vinculada a su esposa, la periodista Almudena Navalón, que tiene un blog con el nombre de Marlon Denis en el que escribe sobre moda, belleza o alimentación.

Así, el artista diversifica sus negocios en un momento en el que la calma ha llegado a su vida. En 2012, tras volver lo que él denomina "los demonios" a su cabeza, decidió acudir a terapia, ya que no disfrutaba con su profesión y se sentía completamente infeliz. En 2016 terminó lo que para él fue un proceso de conocimiento personal que le valió para saber qué quería y componer su mejor música, pues desde entonces no se ha apeado del top 10 de artistas españoles.

En todo ese viaje interior estuvo acompañado de la que hoy es la madre de su hija Chloe de dos años. Almudena y Manuel llevan juntos unos cinco años y la periodista ha sido su principal apoyo en todo este tiempo. La pareja, que se casó el pasado año, lleva su relación con mucha discreción, pues el cantante solo muestra al público su faceta profesional; la personal la vive en la intimidad. Solo tiene algunas fotos colgadas en su Instagram de su niña y su pareja, su principal tesoro.

Así, a sus 38 años Manuel Carrasco ha conseguido ser la persona que siempre quiso, más allá de sus éxitos musicales. Aunque reconoce que la fama todavía le sigue pesando, ahora la sobrelleva de otra forma y agradece el cariño que recibe de sus fans. Unos seguidores que le han demostrado lealtad durante todos estos años, travesía por el desierto incluida.