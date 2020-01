Manuela Carmena, a Cayetana Álvarez de Toledo en 'La Resistencia': "Te perdono"

La 'Yaya's Week' de 'La Resistencia' contaba este miércoles con una invitada muy esperada: Manuela Carmena. Tras la entrevista del lunes a María Teresa Campos, la exalcaldesa de Madrid aceptaba la invitación de David Broncano. Este encuentro contaba con una gran expectación por su cruce de comentarios en las redes sociales, donde los dos se han 'troleado'.

Recibida con una ovación del público, ManuelaCarmena mostraba una gran complicidad con el presentador, a quien llamaba "David" en inglés. "¿Cómo te llamo a ti?", preguntaba Broncano. "Me puedes llamar alcaldita", bromeaba la invitada, aunque recibiría el nombre de "Manoli" por parte del presentador. Nada más empezar la entrevista, Broncano le entregaba un documento. "Te traigo la multa para que me la firmes", desvelaba entre risas sobre la sanción que le impusieron durante la legislatura de Carmena.

"¿A Almeida cómo le llamas?", preguntaba Broncano. "Yo, José Luis. No todos le llaman José Luis, así que yo le llamo así", comentaba con humor. Una vez hechas las presentaciones, Manuela Carmena procedía a hablar de su libro, 'A los que vienen', donde se dirige a los jóvenes con sus experiencias personales y profesionales. Indagando en los orígenes de la invitada, Broncano cometía un error al anunciar que el padre de Carmena era comisario. "Eso te lo han escrito mal, era camisero", comentaba la exalcaldesa.

Entre otras revelaciones personales, Manuela Carmena confesaba: "Yo creía mucho en Dios, era una niña religiosa". Su fe en la religión concluyó cuando "de pronto, un día, me di cuenta de que estaba hablando conmigo misma". También aprovechaba para promocionar el taller "de cosas creativas para niños" que regenta en el barrio madrileño de Malasaña. "Yo estoy ahí los sábados despachando", comentaba ante la cara de sorpresa de Broncano.

Llegaba el momento de la rigurosa pregunta del programa: "¿Cuánto dinero tienes en el banco?". Manuela Carmena aceptaba que "me ha quedado una buena pensión". La siguiente pregunta, la relacionada con el sexo, ruborizaba a la invitada. Ha querido lanzar un mensaje a la gente de su generación: "La edad no tiene nada que ver con el sexo. Hay esperanza". Continuando con las bromas, Broncano sacaba el nombre de Cayetana Álvarez de Toledo. "¿Sabes lo que más me dolió de Cayetana? Que dijera que mis magdalenas las compraba en el supermercado", afirmaba entre risas. Aunque Broncano le incitaba a pedirle perdón a Cayetana, en referencia al "No te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena" de la portavoz del PP, la invitada tenía un mensaje distinto: "Te perdono".