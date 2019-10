Mar Torres, novia de Froilán, en el fútbol con zapatillas y bolso de más de 3.000 €

Este martes, Madrid vivía una de sus tardes de Champions League en el Santiago Bernabéu, donde el equipo local se enfrentaba al Brujas. Estos encuentros suelen ser los más aficionados arrastran, entre los que suele haber rostros conocidos que no quieren perderse una buena tarde de fútbol. Y así sucedió ayer, pues el Real Madrid tuvo un hincha de excepción. El hijo de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar, Froilán, acudió a Concha Espina para ver en vivo el encuentro acompañado de su novia, Mar Torres, de la que apenas se separa.

La pareja se dio una segunda oportunidad hace unos meses y les va mejor que nunca. Mar está muy integrada en la familia de Froilán y a la inversa. Además, comparten estudios en el centro The College for International Studies (CIS), donde ambos cursan 'Business', que sería Administración y Dirección de Empresas, carrera que les apasiona y que les llevó este verano a pasar una temporada en Miami ampliando conocimientos. Así, es habitual verles ir juntos a todas partes, y para el fútbol no fue menos.

Los fotógrafos captaron imágenes de la pareja llegando ayer al estadio, con una actitud muy diferente a la que mostraban en su primera etapa. Antes, intentaban ocultarse de las cámaras; ahora, se comportan con toda naturalidad y educación. Los dos jóvenes optaron por ropa de sport para ver el partido, jeans y camiseta ambos, pero Mar le dio su propio toque de estilo con unos complementos de auténtico lujo.

La joven, que se ha transformado en toda una 'it girl', le dio un punto rockero al 'outfit' con una chaqueta de cuero con tachuelas y unas gafas de sol negras. Pero, lo mejor, eran sus complementos, pues calzaba unas zapatillas y portaba un bolso valorados en más de 3.000 euros. En concreto, su precio total es de 3.170 euros. Se trata, por un lado, del bolso Twist PM de Louis Vuitton, cuyo precio es de 2.380 euros y es uno de los más famosos de la casa francesa. Al igual que las zapatillas, de la misma firma, su modelo más mítico con aspecto galáctico. Son las Archlight y cuestan 790 euros.

En sus últimas apariciones, es habitual ver a Mar con ropa más refinada y de tendencia de las mejores firmas, un cambio respecto a cuando la conocimos, cuando vestía de una forma mucho más sencilla y clásica. Ahora, da un toque rockero a casi todos sus looks, apostando por colores negros y complementos con detalles especiales. Recordemos que la novia del nieto favorito de don Juan Carlos es la heredera del Grupo Fontes, dueños de El Pozo Alimentación.