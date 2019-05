Marc Bartra y Melissa Jiménez, la pareja guapa del fútbol que superó un atentado

Buenas noticias para la familia Bartra Jiménez. El matrimonio formado por el futbolista Marc Bartra y la periodista Melissa Jiménez acaba de anunciar que están esperando su tercer bebé, que esta vez será un niño, el primero tras las dos niñas que han tenido, Gala y Abril. Así lo han anunciado en Instagram, el canal en el que comparten habitualmente su vida y sus novedades.

De este modo, la pareja pone la guinda a una historia de amor que ha sido prácticamente de cuento de hadas desde que se conocieran en 2014. Marc y Melissa forman una de las parejas más guapas del panorama futbolístico nacional, pues el catalán es uno de los jugadores más atractivos, algo que sucede de igual manera con la que fuera reportera de Moto GP y ahora reconvertida en influencer. Aunque solo llevan cinco años juntos, en este tiempo han vivido numerosas experiencias que han hecho su unión más duradera que otras más longevas.

Al año de conocerse, Marc y Melissa tuvieron a su primera hija, Gala, la cual vivió sus primeros años en Dortmund, ya que en 2016 el central fue traspasado del FC Barcelona al Borussia, donde estuvieron hasta 2018 que regresaron a España para recalar en Sevilla, donde Marc es uno de los grandes baluartes del Betis. La pareja está totalmente adaptada a la ciudad hispalense. De hecho, su segunda hija, Abril, nació allí y debe su nombre al mes más especial para los sevillanos. Hace unos días, precisamente, cumplía su primer año.

Pero aunque esta pareja y la familia que han formado parezcan de anuncio, también saben lo que es vivir y superar momentos muy duros. Porque Marc fue víctima de un ataque terrorista hace unos años, un suceso que le marcó profundamente y que le cambió totalmente la vida.

Volver a nacer

El 12 de abril de 2017 el autobús en el que se trasladaba el Borussia Dortmund a su estadio para disputar un partido de Champions League contra el Mónaco fue objetivo terrorista. De camino al campo de fútbol, tres artefactos explotaron impactando directamente contra el vehículo, con la mala fortuna de que Marc fue el único jugador que resultó herido. Aunque solo sufrió heridas en la mano y el brazo al estallar los cristales del autobús, el susto fue enorme tanto para él como para su familia y para el equipo.

El jugador fue operado de urgencia y no le quedó ninguna secuela, volviendo a los campos a las pocas semanas. No obstante, psicológicamente el atentado, que fue provocado por un joven que quería causar un desplome en las acciones del equipo, dejó a Marc muy tocado. En su reaparición en el estadio del Dortmund, donde fue aclamado por la afición, no pudo reprimir las lágrimas abrazado a Melissa y su hija. Como confesó tiempo más tarde en el programa 'El Hormiguero', todo sucedió muy rápido y de repente todo estaba lleno de humo sintió el impacto de la metralla estallando contra el autobús.

"Sentí mucho mucho miedo, me pitaban los oídos. Nos dijeron que nos tiraramos al suelo pero yo no podía moverme. La mano me colgaba y me dolía mucho, todos gritaban de miedo pero yo de dolor", relató Bartra a Pablo Motos visiblemente emocionado, sobre todo cuando contó que no quería quedarse dormido a pesar de sentir mucho sueño porque quizá no volvería a despertar más. "Empecé a pensar en mi hija, en Gala, que también estaba en Alemania y me dije, 'no te puedes dormir, te necesitan'", reveló Marc, asegurando que lo que le ocurrió y lo que sufrió junto a sus compañeros no se lo desea ni a la peor persona del mundo.

Melissa también se llevó un buen susto cuando todo ocurrió y el reencuentro de la pareja fue muy emotivo, pues como contó Marc, "era como si la besara por primera vez". Así, a los pocos meses sellaron su amor en un enlace de ensueño en la Masía Bell Recó, en Argentona (Tarragona) acompañados de sus familiares y numerosos amigos, entre los que estaban compañeros del futbolista, como Carles Puyol y Vanessa Lorenzo, Jordi Alba, Sergio Busquets, Xavi Hernández o el piloto de motociclismo Pol Espargaró.

Marc y Melissa se casaron hace dos años en Argentona / EP

Al poco tiempo, regresaron de Dortmund y se instalaron en Sevilla, ciudad en la que ya se sienten como en casa. El Betis fichó a Bartra en enero de 2018 por medio de una cesión con obligación de compra, que hizo efectiva el pasado verano por 10 millones de euros. Como todo se cerró el último día del mercado de invierno, el matrimonio tuvo que trasladarse rápidamente a España sin tiempo apenas de encontrar casa, y con Melissa embarazada de Abril. Así, la mudanza se demoró varios meses y la joven tuvo que estar yendo y viniendo para traer todas sus cosas. Ahora, están totalmente asentados y esperan en la capital andaluza a su tercer bebé.

Para trasladarse de Alemania a España, Marc se redujo el salario, pues aunque no se ha hecho público su salario en el Betis, sí se sabe que es bastante menos que los 7 millones anuales que cobraba en el Dortmund, un caché que logró tras salir del Barça, donde ganaba tres millones, de los más salarios bajos de la plantilla. Si bien la pareja ha encontrado su hogar en Sevilla, ciudad hace unos días que reconoció a Marc con la Paloma de Plata otorgada por la Escuela Cultura de Paz en la Universidad de Sevilla.