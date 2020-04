Marc Márquez en 'El Hormiguero': "He limpiado más estos días que en mi vida"

Pablo Motos comenzaba este martes un nuevo programa de 'El Hormiguero' animando a los espectadores a "revisar las conversaciones que tenemos con nosotros mismos". El presentador explicaba que "si alguna persona te tratase como te trata tu mente estos días, probablemente, pensarías que es un maltratador psicológico". Así, Motos indicaba la importancia de cuidar los pensamientos durante el confinamiento por la crisis del coronavirus: "Tienes que hablarte bien, tienes que hacerte amigo de ese otro yo. Si lo haces, cuando acabe el coronavirus, la vida te va a mejorar un montón".

El presentador hacía "una confesión personal" sobre su experiencia con el funcionamiento de la mente: "Yo lo que hice es buscar una persona a la que no soy capaz ni de reñirle y empecé a hablarme de la misma manera con la que le hablaría a él". Siguiendo esta práctica, Pablo Motos aseguraba que "tu cabeza, en un par de meses, deja de dar por saco. Los disgustos van a la mitad, incluso te das cuenta de que eres más valiente de lo que crees". Tras esta reflexión, el presentador se sentaba junto a Cristina Pardo, Marron y Yibing.

La actualidad protagonizaba el debate en la mesa del programa. Pablo Motos se interesaba por la opinión de Cristina Pardo sobre los llamados 'Pactos de la Moncloa'. "Lo veo imposible", comentaba la colaboradora, que afirmaba no confiar en la viabilidad de los pactos de Pedro Sánchez con otros partidos. E iba más allá: "No veo terreno, lamentablemente, para que haya pactos grandes de ningún tipo". Motos contestaba que "los políticos están para servirnos" y, en la situación actual, "sacar rendimiento político está de más". "A lo mejor, no se dan cuenta de que están delante del examen más grande de su vida", aseguraba el presentador.

Tras esta conversación, el programa conectaba en directo con Marc Márquez, confinado en casa junto a su hermano, Álex Márquez. "Ya nos hemos zurrado como buenos hermanos", bromeaba el invitado, que desvelaba "no se puede llegar a las manos, pero sí objetos blanditos" en los enfrentamientos con Álex. El piloto confesaba que, al ser compañeros de equipo, "si uno entrena, el otro tiene que hacer una flexión más o un abdominal más". Precisamente, sobre la competición que existe entre los hermanos, Marc Márquez explicaba que "de pequeños, competíamos en todo, pero ahora la competición la dejamos en la pista". El confinamiento también le ha llevado a cambiar su rutina, obligándole a realizar tareas a las que no estaba acostumbrado. "He limpiado más estos días que en toda mi vida", bromeaba.