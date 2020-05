María Palacios, la mujer de Alessandro Lequio, destrozada tras la pérdida de Álex

El dolor por la muerte de Álex Lequio no solo se está viviendo en Barcelona, a muchos kilómetros de la Ciudad Condal, en Madrid, la mujer de Alessandro Lequio está destrozada.

Después de tantos años de relación con su padre, María Palacios y el joven Álex tenían una relación muy especial y los dos eran grandes amigos. Mientras el hijo de su marido estuvo ingresado en Madrid, María solía ir a visitarle en numerosas ocasiones.

Pero su traslado a Barcelona y la crisis sanitaria en la que se encuentra el país, con la imposibilidad de viajar, hicieron que María Palacios se quedara en Madrid, junto a su hija Ginevra.

Que no haya estado en Barcelona no significa que no haya seguido, con mucho dolor, toda la situación del hijo de Ana Obregón. Separada de su marido por la distancia, tenía información detallada del estado de salud del hijo de su pareja en todo momento, y ha sido un gran apoyo para Alessandro.

La cruel noticia del fallecimiento de Álex ha sumido a María en una profunda tristeza. En estos duros momentos, la mujer de Alessandro Lequio se apoya en las llamadas de sus amigos y familiares para hacer frente a este gran dolor.