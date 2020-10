María Patiño se derrumba ante Jorge Javier: "Me sentí ninguneada por ti"

La relación entre Jorge Javier Vázquez y María Patiño ha desatado un sinfín de comentarios en ‘Sálvame’ durante esta semana. Por ello, ‘Sábado Deluxe’ dedicaba su franja de máxima audiencia a este conflicto. El presentador recibía en el plató del programa de Telecinco a su amiga de hace 25 años, con la que tenía una conversación pendiente. María Patiño confesaba que le habían dolido algunas declaraciones de Jorge Javier: "No me ha gustado que Jorge Javier me haya ninguneado".

La presentadora de ‘Socialité’ se mostraba muy dolida por las palabras del presentador que cuestionaban la importancia del programa en la parrilla de Telecinco. Ante este malestar, Jorge Javier explicaba que en ningún momento quiso ofender a su compañera: "Te pido perdón porque en ningún momento he querido menospreciarte. Si a ti te molestan este tipo de bromas, no te las haré más. Te pido disculpas si en algún momento crees que me he burlado de ti".

Sorprendía ver a dos amigos romperse en directo. María Patiño se sinceraba con Jorge Javier sobre sus sentimientos: "Tengo más que claro que no quieres hacerme daño, pero es cierto que precisamente que tú me conoces hayas dicho eso... Reconozco que ‘Socialité’ es un programa pequeño, que nació con pocos recursos. Cuando te escucho que hay un juego de sustitución…". La presentadora aseguraba estar muy dolida por los comentarios sobre su profesionalidad.

También afirmaba sentirse dolida porque su compañera Chelo García Cortés no le había contado que presentaría, por un día, el programa ‘Socialité’. "Chelo me dijo ‘Se reunieron conmigo, María, y yo dije que sí", confesaba. Patiño recriminaba a Jorge Javier que restara importancia a los comentarios que hace en ‘Sálvame’. "Sueles restarle importancia absolutamente a todo, tiendes a relativizar todo", afirmaba. Patiño se quejaba de que esos comentarios le hacían preguntarse si su trabajo ha merecido la pena.

La presentadora reconocía que le ha beneficiado profesionalmente y personalmente. Por ello, contaba que se sentía ninguneada por los comentarios de Jorge Javier. María Patiño confesaba a su amigo que le había criticado a partir de la rabia, pero en el programa de este sábado aseguraba que no sentía lo que había dicho. "Todos somos algo más que compañeros de trabajo, todos estamos para arroparte", respondía Jorge Javier, tendiendo la mano a su amiga y compañera. Entre lágrimas, Patiño aceptaba el perdón de Jorge Javier y los dos se fundían en un caluroso abrazo.