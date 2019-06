Todos quieren a María Pombo: la nueva reina de las redes se casa en tres semanas

El ámbito de los influencers cada vez es más grande y los nombres nuevos surgen casi diariamente, pues nuevos perfiles se van incorporando a la terna de personajes clave en las redes sociales, capaces de vender cualquier cosa a su amplia audiencia. Si bien no todos tienen el mismo éxito y, eso va más allá del número de seguidores. Aunque 1 millón de 'followers' indica que eres alguien en esto de las redes, si tus campañas no tienen repercusión, no sirve de nada. Pero de eso no puede quejarse María Pombo, una de las influencers españolas más destacadas que va camino de convertirse en la reina de Instagram, con permiso de su amiga Dulceida.

Pocas personas con cuenta activa en esta red social no saben quién es María, pues en el último año su carrera ha dado un salto impresionante. La joven madrileña de 24 años ha logrado convertirse en imagen de multitud de marcas, protagonizar numerosos anuncios, crear su propia colección de zapatos y joyas, poner en marcha su propia firma de ropa con su familia e incluso doblar una película de dibujos animados. Una lista de cosas que demuestran que el éxito de María va más allá del número de seguidores. Este año tan fructífero lo rematará el 22 de junio con una boda por todo lo alto en su paraíso particular, Cantabria.

La influencer se casa con su novio desde hace tres años, el empresario Pablo Castellanos, de 31, con el que justo cumple esa fecha el día de la boda, que eligieron a propósito. El enlace tendrá lugar en la Colegiata de Santa Cruz de Castañeda y promete paralizar las redes sociales, pues están invitados la mayoría de influencers nacionales, desde Dulceida hasta Laura Escanes, pasando por Grace Villarreal, Marta Lozano, Teresa Andrés o María Fernández Rubíes. En este caso, María ya ha avanzado que, al contrario que muchos personajes famosos, ella no va a prohibir los móviles en su boda, ya que quiere documentar prácticamente todo, lo cual se compartirá por redes y permitirá conocer cada detalle de la fiesta. Además, ha avanzado que está preparando algo para ese día con la revista 'Hola'.

Eso da buena prueba del interés que genera la madrileña, que actualmente es embajadora de Orbit junto al actor Álex González, de la firma de maquillaje Bobby Brown, de la marca Lefties, propiedad de Inditex, con la que ha hecho una selección de prendas para este verano, de Pepe Jeans o de Pronovias, firma que tiene todas las papeletas para haberle hecho su traje de novia -que se ha confeccionado en Barcelona-. De hecho, ha logrado que hasta McDonald's le felicite por su cumpleaños en redes sociales, pues es amante de sus patatas fritas.

Además de todo esto, al igual que Dulceida, María tiene ya su propio festival de música -el Suavefest-, el cual celebró el pasado mes de marzo en la Plaza de Toros de las Ventas durante dos días consecutivos, con llenazo total. De ahí que todos quieran trabajar con ella en este momento, cuando no hay empresa que se resista al poder de las redes. ¿Dónde radica su éxito? Además de tener un físico espectacular, la joven se muestra cercana y natural con sus seguidores y tiene un gran carisma, además de estilo vistiendo y una gran elegancia. Y no se calla nunca lo que piensa, aunque le granjee críticas. Todos estos ingredientes garantizan el triunfo, además se une que fue de las primeras en aterrizar en las redes, con lo que lleva fraguando su carrera mucho tiempo.

Ha convertido a su familia en estrellas de las redes

Gracias al tirón que tiene en redes, María ha logrado hacer de los miembros de su familia unas estrellas también. Sobre todo a sus hermanas. Ellas mismas se apodan las 'Pombashian' -la versión española de las Kardashian-y algunas marcas ya las han contratado para trabajar juntas, como la de relojes Daniel Wellington. Marta y Lucía se han convertido también en influencers y, aunque no llegan a las cifras de su hermana menor -María es la más pequeña de las tres-, pues tienen 250.000 seguidores y cerca de 90.000, respectivamente, son suficientes para trabajar con marcas y diversos proyectos en redes.

Y ahí no queda la cosa. Efectivamente, su futuro marido, Pablo, también compagina su empresa de reformas -Grupo Archarray- con algunas campañas en redes, al igual que los novios de sus hermanas, Luis y Álvaro, que también acumulan miles de seguidores en Instagram. Así, juntos han fundado la marca Tipi Tent, que arrasa entre los adolescentes y jóvenes con ropa de estilo surfero y comprometida con el medio ambiente. Sobre todo, su especialidad es la ropa de baño. Y para promocionarla, tienen a las mejores embajadoras.

Pero aún hay más. Los Pombo son una familia muy numerosa y María tiene bastantes primos, a los que está muy unida y con los que pasa todas las vacaciones de su vida en Cantabria. Muchos de ellos también se han hecho famosos en redes gracias a su prima, sobre todo Blanca, que sueña con ser cantante y está haciendo que despegue su carrera a través de las redes sociales. Incluso algunas amigas de sus primas, como Ana Bastos, son influencers gracias al influjo Pombo.

María forma parte de la agencia de influencers Soy Olivia, puesta en marcha por la venezolana Daniela Rodríguez, la cual tiene en su nómina de influencers a los más destacados del momento. Con ellos mantiene una fuerte amistad y estarán presentes en su boda, haciendo que esta tenga aún más visibilidad. Cabe recordar que se casa el mismo día que la televisiva Belén Esteban, pero esta ha vetado los móviles de su enlace, lo que supone que el de María acaparará mucho más protagonismo, al menos en redes.

Así, la joven puede decir que a sus 24 años ha logrado convertirse en toda una estrella en redes gracias a su constancia. Porque hoy en día nadie recuerda ya que María saltó a la palestra por su relación con el delantero del Atlético de Madrid Álvaro Morata, con el que estuvo durante su etapa en la Juventus de Turín. Durante ese tiempo empezó a ser conocida, si bien ha sido después, gracias a su tesón, cuando se ha hecho un hueco como influencer y modelo, sin necesidad de la fama del futbolista.

Ahora, ha logrado ser un nombre propio y que su pedida de mano ocupe páginas de la revista 'Hola', la biblia del 'papel couché' y de la aristocracia. También estará su boda, que rivaliza con la de la mujer más famosa de España. Si bien los millennials tienen claro cuál les va a tener todo el día pegados a las redes sociales.