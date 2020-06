La influencer María Pombo confirma que tiene esclerosis múltiple

Justo hace escasos días que la influencer María Pombo confirmaba estar embarazada de su primer hijo junto a su marido, Pablo Llanos. El anunció llegaba mientras esperaba las pruebas a las que se había sometido para ver si le diagnosticaban esclerosis múltiple. Finalmente, la propio Pombo ha confirmado que ha dado positivo de esta enfermedad.

A través de sus stories de Instagram, la influencer ha anunciado las peores noticias. "Los resultados de las pruebas no han ido como yo esperaba siendo positiva, aunque en realidad sí que me lo esperaba", ha empezado diciendo. "Efectivamente, tengo esclerosis múltiple y me empiezo a tratar la semana que viene con un tratamiento que es compatible con el bebé, cuando de a luz, ya verán cuál es el mejor tratamiento".

pues finalmente maria pombo sí que tiene esclerósis múltiple pic.twitter.com/O5ZBRL7XXu — carlets✌🏻 (@caarlosabad) June 22, 2020

"Estoy muy positiva"

"En seis, siete meses, veremos otras opciones mejores para mí", explicaba Pombo quien, pese a todo, también declaraba estar "súper positiva", pues "tengo una razón muy grande por la que ser muy, muy feliz. A veces las ilusiones ganan al peso de las piedras".

Fue a finales de mayo, cuando apareció relatando su preocupación. Contó cómo hacía días que había comenzado a sentir un hormigueo en algunas partes del cuerpo, un signo que le hizo ponerse en alerta, puesto que su madre padece la enfermedad: "En mi familia estamos muy atentos a este tipo de síntomas y aunque no es una enfermedad hereditaria sí va en los genes, entonces tengo más probabilidades de tenerla yo que una persona sin antecedentes".

"En la resonancia vieron que tenía mielitis, que es una inflamación de médula. Las esclerosis múltiples suelen empezar por esas mielitis". Para el diagnóstico final, faltaban aún algunas semanas. Ahora, finalmente, los médicos han confirmado a Pombo que padece dicha enfermedad y la 'influencer' lo ha compartido a través de sus redes sociales.