María Teresa Campos lanza un SOS en la tele para vender su mansión de Las Rozas

Lo anunció en noviembre de 2017, cuando María Teresa Campos invitó a su mansión de Las Rozas, en Madrid, a Bertín Osborne, quien capitaneaba el espacio de entrevistas 'Mi Casa es La tuya'. La popular presentadora reconoció entonces que quería vender el espectacular inmueble por el que las cámaras del programa se paseaban sin remilgos. Construida en 2007 y con 6.000 metros de parcela (de los cuáles 2.000 son de la residencia), el activo situado en Molino de la Hoz cuenta con piscina climatizada, gimnasio y biblioteca, además de sus impresionantes salones de altos techos que parecen sacados de un palacio versallesco. Todo con 12 dormitorios y 15 baños.

Este lunes, la historia se repitió. Con su aparición en La Resistencia (Movistar+), dirigida por David Broncano, Campos ha vuelto a aprovechar un programa de televisión para publicitar la venta de su enorme propiedad, que lleva años atascada. Una mansión que llegó a ofrecerse por 4,5 millones de euros en varias inmobiliarias, muy por encima del precio medio en la zona, pero que ahora se ha reducido a 3,1 millones. Y todo debido a los problemas de liquidez, una constante en la última etapa profesional de esta reconocida periodista.

"Yo no sé de negocios"

A Broncano se lo confesó abiertamente. Y fue tras una pregunta sobre sexo, cuando Campos volvió a desinhibirse. Tras explicar a la audiencia cómo paliaba la ausencia de pareja, llegó el turno de la pregunta económica. El presentador preguntó a María Teresa Campos por sus finanzas y cuánto dinero tenía actualmente en el banco. La invitada no fue clara en su respuesta: "Yo no sé de negocios e invertí todo el dinero en mi casa. Espero venderla en algún momento de mi vida". "Ahora es un buen momento porque todo me está saliendo bien", añadió.

Lo cierto es que la mencionada mansión fue, en el pasado, un amuleto de la buena suerte. La casa está a nombre de Teteco S.L, la firma mercantil con la que consiguió vencer a Hacienda y que la Audiencia Nacional le diera la razón tras considerar que no simuló la creación de una sociedad para eludir impuestos. Entonces, el pleito reveló en 2017 las cifras millonarias que 'movía' la presentadora en sus mejores años de televisión. Una de las sentencias del caso detalla que, en 2004, cuando Antena 3 fichó a Campos para dirigir un programa matinal, la empresa familiar pactó cobrar tres millones al año más 30.000 por cada programa especial que presentara. La situación es ahora bien distinta.

En su afán por reunir 'cash', Campos sí logró vender en 2018 una casa que tenía en el centro de Málaga, junto al Museo Thyssen, una propiedad que ya no aparece vinculada ni a su nombre ni al de su empresa. Los réditos de dicha operación deberían reflejarse en el balance mercantil de su sociedad, pero Campos todavía no ha presentado las cuentas del ejercicio 2018. Y calcular el precio de este piso de más de cien metros cuadrados es pura especulación.

Su único bien privativo

Especialmente porque Campos suele rebajar los inmuebles. Lo hizo en 2016 cuando consiguió vender el ático de Aravaca. Por este inmueble se embolsó 1.300.000 euros después también de un largo tiempo de espera hasta encontrar un comprador. Le costó tanto encontrarlo que tuvo que rebajar el precio inicial, de unos 200.000 euros superior. La vivienda era un dúplex de 730 metros cuadrados con ascensor.

Además de la mansión madrileña, Campos mantiene un ático de 200 metros cuadrados situado en Málaga Este, en la calle Bolivia, que además figura a su nombre, sin firma mercantil por medio y sin hipoteca alguna. No hay bañista asiduo a la playa de Pedregalejo que no haya coincidido en esta parte del litoral malagueño con María Teresa Campos, Terelu, Carmen Borrego y el resto de familiares.