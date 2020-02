María Teresa Campos en 'Sábado Deluxe': “Tenía miedo de tener una depresión”

El plató de ‘Sábado Deluxe’ contaba este sábado con la invitada más esperada de los últimos tiempos: María Teresa Campos. La presentadora se decidía a sentarse con Jorge Javier Vázquez para aclarar cuál es su situación tras la ruptura con Edmundo Arrocet. "Tras mi ruptura sentimental, se me cae mi propia casa encima", confesaba al comienzo de la entrevista. Decidida a hablar sin tapujos, María Teresa explicaba que acudía al programa “para pedir a los paparazzi que volvamos a la normalidad”.

"Teresita, me voy". Esas fueron las últimas palabras de Edmundo hacia María Teresa antes de desaparecer de su vida. Una discusión por un viaje a Málaga del humorista fue el detonante de la ruptura de su relación. A su vuelta, la presentadora confiesa que fue hasta la estación de ave “porque quería que Edmundo me dijera a la cara que me dejaba”. Esta ruptura ha supuesto un duro golpe para ella. “Lo he pasado muy mal. Me despertaba por las mañanas y empezaba a llorar”, comentaba ante el presentador.

Al borde de las lágrimas, María Teresa Campos se mostraba muy dolida: “He perdido al hombre de mi vida, a mi compañero, a mi amante”. Actualmente, no mantienen ningún tipo de relación. “Edmundo ni siquiera me felicitó la Navidad, y eso fue muy triste”, confesaba. Durante los últimos dos meses, la prensa del corazón apuntaba a las supuestas infidelidades de Edmundo como el motivo de la ruptura, sin embargo, la invitada aseguraba que no piensa que él haya estado con otras mujeres.

María Teresa se abría en canal: “Tenía mucho miedo de que me diera una depresión, pero no me ha dado y no me va a dar”. Cuestionada sobre una posible reconciliación, su respuesta no era tan clara. “No lo sé”, afirmaba. Aunque Edmundo aún no ha recogido las cosas que tienen en su casa, ante un posible reencuentro, la presentadora confesaba que “por el momento, no estoy dispuesta a tener una conversación con Edmundo” y explicaba que “le he enviado un mensaje a Edmundo hace diez días y no se ha indignado a abrirlo”.