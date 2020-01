Teresa Campos se sincera con Carlota Corredera: "Pido tranquilidad y trabajo"

La prensa del corazón ha empezado el 2020 con la mirada puesta en María Teresa Campos. La ruptura con Edmundo Arrocet, tras seis años de relación, ocupa gran parte de tiempo de las cinco horas diarias que emite ‘Sálvame’ desde que el pasado 28 de diciembre Terelu desvelara la noticia. El programa de las tardes de Telecinco emitía este viernes las imágenes del encuentro entre María Teresa Campos y Carlota Corredera.

‘Sálvame’ mostraba estas imágenes con el aliciente de ser unas de las primeras veces que la expresentadora se dejaba ver tras su ruptura con el chileno. Era la propia Carlos Corredera quien ha explicado cómo se ha producido este encuentro entre las dos. “Ha sido el destino”, comentaba en directo. Afirmaba que se había encontrado con María Teresa por casualidad cuando “iba a echar un ojo a la librería” de unos grandes almacenes.

La presentadora de ‘Sálvame’ explicaba a los colaboradores del programa que cuando se percató de la presencia de María Teresa Campos se acercó a saludarla y las dos se dieron un abrazo. Según comentaba Corredera, no sabía si la malagueña le iba a recriminar por los comentarios que se han producido en el programa. Sin embargo, “fue súper cariñosa”. Sobre el contenido de la conversación que han mantenido, Carlota aseguraba: “La he encontrado bien, la he visto tranquila. Estaba animada, me habló de las compras, que ayer hizo una exclusiva, algunos detalles de la exclusiva, y que está con proyectos”.

Lejos de mostrarse dolida o con mala cara, María Teresa sonreía a los reporteros luciendo un ‘look’ muy colorido y favorecedor, algo que los colaboradores de ‘Sálvame’ han destacado. Carlota Corredera concluía su relato afirmando que se despidió de María Teresa deseándole que los Reyes Magos le traigan “lo que te mereces”. La respuesta de la mayor de ‘Las Campos’ ha sido reveladora: “Yo lo que pido es tranquilidad y trabajo”