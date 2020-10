“Esta noche tienes lío”, comentaba Jorge Javier Vázquez al recibir este sábado a María Teresa en las instalaciones de Mediaset. Era un avance de una de las entrevistas más tensas de la presentadora en ‘Sábado Deluxe’. Tras las polémicas declaraciones de sus hijas sobre la relación de Rocío Carrasco con Rocío Flores, el público esperaba sus impresiones. Sin embargo, la presentadora no se mostraba dispuesta a hablar más del tema frente a Jorge Javier Vázquez. “Estoy hasta las narices. Voy a hablar de lo que me dé la gana”, aseguraba la invitada de la noche.

María Teresa se quejaba de los programas “venden humo” haciendo creer que va a pasar algo que saben que no va a pasar. A pesar de sus críticas al espacio de Telecinco, la malagueña también se defendía de quienes han criticado su participación en el programa presentado por Jorge Javier. Sobre Terelu y Carmen, la presentadora aseguraba que son “lo más grande” de su vida. Por ello, ante las advertencias del presentador de lo que sería la entrevista, María Teresa dejaba claras sus intenciones: “No quiero que mi entrevista se convierta en una corrida de Toros y que entren a matar. A mí no me matan ni tú ni tres como tú”.

“Vienes esta noche muy guerra”, comentaba Jorge Javier después de escuchar a la invitada. Y no se equivocaba. “Vengo porque estoy harta de que me acosen con tonterías, con gente que se mete donde no se tiene que meter”, respondía. La tensión del momento llegaba a su punto máximo cuando el programa le ponía un vídeo a la presentadora en el que se reflejaban las últimas declaraciones de sus hijas sobre Rocío Flores y la pertinente respuesta de Antonio David.

Con gesto de molestia, María Teresa se levantaba y decidía marcharse del programa. “¡Que me voy! Yo he venido a una cosa concreta, no a que me largues esto. Si sigues por este camino, me voy”, exclamaba mientras hacía un amago de abandonar el programa.

Atónito ante la actitud de María Teresa, el presentador atinaba a advertir a su amiga: “Yo el chaparrón no”. A pesar de su enfado, finalmente, la matriarca de Las Campos decidía no marcharse del programa. Eso sí, no se tranquilizaba hasta dejar claro su propósito de estar presente en el ‘Deluxe’: “Desde hace semanas yo estoy recibiendo mensajes de presuntos compañeros. Quiero decir que me dejen tranquila ya porque el acercamiento con Edmundo es mentira”. La presentadora, además, revelaba un nuevo capítulo de la relación con su expareja: “He llegado a recibir un mensaje para que yo creyera que era él y esto es un acoso”.

Tras esto, María Teresa respondía sobre las últimas informaciones de Edmundo Arrocet: “Quiero decir que nunca jamás voy a permitir que se hable mal de Edmundo ni que se diga que se ha llevado algo de mi casa. En mi casa no falta nada. No lo permito yo. En mi casa, para donde yo miro, hay cosas que Edmundo me regaló a mí. Esa etapa esta cerrada, lo que quiero es que se abra la frontera para que pueda pasar nuevas personas y que haya nuevas ilusiones”. Así dejaba claro que, aunque ha tardado, ya no llora por el chileno. Además, abría la posibilidad a darle una nueva oportunidad al amor: “Yo ya tengo otras ilusiones”. Aunque se negaba a confirmar si está conociendo a alguien, aseguraba que deja la puerta abierta al amor. “Yo lo que busco es alguien para estar tranquilos, para charlar, para tener gustos comunes, para ir al cine”, comentaba.