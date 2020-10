Mario Vaquerizo desvela toda la verdad sobre su relación personal con Alaska

Pablo Motos recibía este martes en el plató de ‘El hormiguero’ a dos invitados muy especiales: Alaska y Mario Vaquerizo. La pareja acudía al programar para presentar ‘La última tourné’, la obra de teatro que protagonizan junto a Bibiana Fernández, Manuel Bandera, Marisol Muriel y Cayetano Fernández en el Teatro Calderón (Madrid). “Me encanta estar aquí porque es un programa que brilla y nos hace brillar”, comentaba Mario al inicio de la entrevista.

A un día del estreno de la obra, Alaska se mostraba agradecida por tener la oportunidad de volver a las tablas después de los meses de confinamiento: “Hay que agradecer eternamente a nuestro productor y a todos los productores que en estos momentos arriesgan y estrenan teatros”. La cantante lamentaba la situación actual de la cultura: “Es todo muy incierto”. Afortunadamente, este 21 de octubre volverán a los escenarios. “Hemos llegado al Calderón, al templo de las vedetes. No queremos parar, mientras se pueda, ojalá que haya más espacios para que la gente se entretenga”, afirmaba la intérprete de ‘A quién le importa’.

También Mario Vaquerizo animaba al público a acudir al teatro para ver esta obra que ya presentaron el año pasado en varias ciudades españolas, pero la gira se vio interrumpida por la pandemia. “Queremos entretener”, aseguraba el actor. Además, explicaba que “la obra va de unos supervivientes que ven que su mundo está desapareciendo, el mundo de las variedades”. Por su parte, Alaska adelantaba que “cuando estos cómicos deciden agarrarse a lo nuevo descubren que pueden ser felices con lo nuevo”.

Al hilo de este tema, Mario sacaba a relucir cómo lleva la vida en relación con la pandemia: “No me gusta la nueva normalidad. Me voy a adaptar, pero estoy un poquito encabronado. Ya se me pasará”. Con su habitual “incontinencia verbal”, el cantante y actor confesaba un secreto: “El otro día robé un chocolatito. Estaba muy cansado. Yo robo muchas cosas”, bromeaba. Esta es una de las aventuras que han vivido durante sus viajes en furgoneta para la gira de la obra de teatro. “Viajamos en furgoneta con cuatro perros”, contaba Alaska.

Entre otras confesiones, Mario aseguraba ser adicto a las pelucas: “Yo voy a una tienda de pelucas y estoy en mi estado natural. Yo voy a las tiendas de pelucas y estoy feliz, puedo estar horas poniendo pelucas”. Además, el intérprete dejaba claro una de las preguntas que más se hace la gente sobre ellos. “Aunque la gente se crea que lo nuestro es un montaje, llevo 20 años acostándome con mi mujer”, comentaba Mario. A continuación, Alaska hacía una reivindicación sobre la prensa: “A veces hay periodistas que se informan en Instagram y esto no puede ser”. “Cómo me gusta escucharte decir esto. Cada vez hay menos rigor”, respondía Pablo Motos.